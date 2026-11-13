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El presidente del banco central no presentó ante la JUTEP la declaración jurada de su esposa

A medias

Leonardo Cardozo Abril Mederos
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

En marzo de 2025, Guillermo Tolosa se declaró «casado» ante la junta de transparencia e incluyó en el documento el nombre de su cónyuge, pero no sus bienes, sus ingresos ni su firma. El economista le dijo a Brecha que «se está divorciando», pero el proceso viene «trancado». Ante la ley, sin embargo, la sociedad conyugal sigue activa. La Jutep no se ha comunicado para advertirle la infracción a la ley cristal.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay. Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi firmó la designación de Guillermo Tolosa como presidente del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) el 25 de marzo de 2025, luego de la correspondiente venia del Senado. Tres meses después, el 24 de junio, dentro del plazo previsto por la ley 17.060 (o ley cristal), Tolosa presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) su declaración jurada. En el campo correspondiente al estado civil se declaró «casado», completó con nombre y apellido los datos de su cónyuge, Mariana Capurro Ruiz, y en las observaciones asentó que cuenta con separación de bienes desde el inicio de su matrimonio, en 2003. Sin embargo, no incluyó la segunda parte de la declaración, correspondiente a los bienes e ingresos de su esposa, aunque la ley dispone que debió haberl...

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Publicado en: Edición 2138 Uruguay
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