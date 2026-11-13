El presidente Yamandú Orsi firmó la designación de Guillermo Tolosa como presidente del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) el 25 de marzo de 2025, luego de la correspondiente venia del Senado. Tres meses después, el 24 de junio, dentro del plazo previsto por la ley 17.060 (o ley cristal), Tolosa presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) su declaración jurada. En el campo correspondiente al estado civil se declaró «casado», completó con nombre y apellido los datos de su cónyuge, Mariana Capurro Ruiz, y en las observaciones asentó que cuenta con separación de bienes desde el inicio de su matrimonio, en 2003. Sin embargo, no incluyó la segunda parte de la declaración, correspondiente a los bienes e ingresos de su esposa, aunque la ley dispone que debió haberl...
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