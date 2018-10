Acervo de amor

El Archivo de la Memoria Trans Argentina y “Transur. Historias invisibles” son dos proyectos distintos que documentan y reconstruyen la historia de la comunidad trans, con base en Buenos Aires y Montevideo.

POESÍA ÁFONA. “Los no escuchados, los silenciados por prejuicios ajenos, los sin voz, con bozal impuesto por la sociedad, no desesperen, la hora ha llegado, no callen más, realcen la voz…”, recita Sofía Saunier en un video subido a su canal de Youtube, el mismo soporte donde pueden encontrarse los 49 capítulos de Transur. Historias invisibles, una serie de documentales biográficos de chicas y chicos trans que viven en Uruguay. La plataforma surgió como un mecanismo para narrar historias de vida que han sido ignoradas por la historia y el relato hegemónico que nos construye como socie...