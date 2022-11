Afinando el tono

El lunes, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) –en una sesión en el Club Arbolito de La Teja, que además supuso la conmemoración del 18 aniversario del triunfo electoral de 2004– dio a conocer su postura sobre la reforma de la seguridad social, que el gobierno envió al Parlamento. La resolución emitida ese día sostiene que «la propuesta del gobierno no es una reforma de la seguridad social. Se trata de una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, y reduce el margen de libertad de las personas para decidir de acuerdo con sus necesidades y urgencias. No contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema. No toma en cuenta las inequidades existentes dentro del pr...