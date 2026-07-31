Aguantá, que hay niebla - Semanario Brecha
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El diálogo social, la conversación pública y las finanzas

Aguantá, que hay niebla

Salvador Neves
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Abundan especulaciones sobre la razón que llevó al gobierno a desoír una de las recomendaciones del Diálogo Social sobre el pilar de ahorro individual del régimen jubilatorio. La decisión añadió motivos de enfrentamiento con el movimiento sindical, que prepara una nueva movilización para agosto.

Presentación ante la Corte Electoral del recurso para la reforma constitucional relativa a la seguridad social, en 2023. Gianni Schiaffarino.

La Comisión Ejecutiva del Diálogo Social presentó su informe final el 28 de abril de este año, dos días antes de lo previsto, como hizo notar el ingeniero Benjamín Nahoum en estas páginas (véase «Según el color del cristal con que se mire», Brecha, 8-V-26). El embrión de ese organismo había estado en los debates sobre el sistema jubilatorio de 2024. Sin embargo, su coordinador, el economista Hugo Bai, advirtió un año después –en entrevista con el semanario– que las jubilaciones no serían su tema fundamental. Lo dijo meses antes de que el Diálogo echara a andar. La conversación tendría cuatro ejes esenciales: la apuesta por la infancia, el Sistema de Cuidados, el régimen jubilatorio y la protección a los activos. «Habrá que tener en cuenta aspectos vinculados con los agujeros que tiene nues...

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Publicado en: Edición 2123 Uruguay
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