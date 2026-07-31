Aguantá, que hay niebla

La Comisión Ejecutiva del Diálogo Social presentó su informe final el 28 de abril de este año, dos días antes de lo previsto, como hizo notar el ingeniero Benjamín Nahoum en estas páginas (véase «Según el color del cristal con que se mire», Brecha, 8-V-26). El embrión de ese organismo había estado en los debates sobre el sistema jubilatorio de 2024. Sin embargo, su coordinador, el economista Hugo Bai, advirtió un año después –en entrevista con el semanario– que las jubilaciones no serían su tema fundamental. Lo dijo meses antes de que el Diálogo echara a andar. La conversación tendría cuatro ejes esenciales: la apuesta por la infancia, el Sistema de Cuidados, el régimen jubilatorio y la protección a los activos. «Habrá que tener en cuenta aspectos vinculados con los agujeros que tiene nues...
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