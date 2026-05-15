La revancha - Semanario Brecha
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Los cambios al modelo de las AFAP surgidos del Diálogo Social

La revancha

Luciano Costabel
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Aunque el Diálogo Social del gobierno finalmente propuso mantener el régimen de ahorro individual, los cambios previstos para las AFAP activaron una fuerte reacción empresarial y política. Evaluaciones adversas, advertencias sobre riesgo soberano e interpelaciones parlamentarias comenzaron a rodear al equipo económico, que ahora deberá decidir hasta dónde avanza con la reforma jubilatoria, uno de los temas más demandados y sensibles del último tiempo.

Héctor Piastri.

El gobierno frenteamplista había iniciado el diálogo sobre la seguridad social con varios objetivos simultáneos y difíciles de compatibilizar. Debía elaborar una propuesta jubilatoria más flexible que la aprobada durante la administración de Luis Lacalle Pou, contemplar, a su vez, parte de los reclamos surgidos del plebiscito impulsado por el movimiento sindical y diversas organizaciones sociales, y ampliar la cobertura de protección del sistema. Pero, al mismo tiempo, ese rediseño debía ser lo suficientemente equilibrado como para no desconocer el resultado tras la consulta popular y, a la vez, lo bastante prudente en términos fiscales y actuariales para no comprometer la sostenibilidad económica del sistema en el mediano y largo plazo. Semanas atrás se presentaron al Poder Ejecutivo las ...

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Publicado en: Edición 2112 Uruguay
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