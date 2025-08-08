¿Alguna vez fuimos felices? – Semanario Brecha
Cuentos de Guadalupe Nettel

¿Alguna vez fuimos felices?

Alicia Torres
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

En torno a la familia y sus vínculos rotos, Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) escribió buena parte de los relatos que integran Los divagantes. El libro toma su nombre de una de las ficciones más sugerentes del conjunto, que, entre otros temas, introduce el del exilio uruguayo en aquel país.

Difusión

El tópico de las relaciones familiares ha sido uno de los ejes principales de la literatura durante toda su historia. En Los divagantes se manifiesta de diferentes formas, e impulsa ciertos procesos que tejen y destejen los límites y las posibilidades de unos vínculos orientados hacia la fragmentación, la fragilidad y en ocasiones la resiliencia. Inciden adversidades que pueden ser traumáticas, como el confinamiento por la pandemia y el desarraigo del exilio.
Con un estilo llano en el que predomina un tono que no se inclina por los desbordes y puede percibirse como de falsa ingenuidad (sin que esto adelgace la complejidad de los conceptos), Nettel se detiene en los pequeños detalles y en las zonas veladas. A través de los matices de su escritura es capaz de generar reflexiones íntimas y si...

Edición 2072
