La conexión Augusto Pinochet-Walther Rauff

Historia de dos impunes

Martín Bentancor
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Construido a la manera de un thriller, repleto de testimonios, vueltas de tuerca, pesquisas en varios países y un manejo puntilloso de fuentes periodísticas, archivos históricos y obras literarias, Calle Londres 38 –el más reciente libro del abogado y profesor de Derecho Internacional Philippe Sands– conecta al régimen nazi con la dictadura militar chilena a partir de un concepto del derecho penal: la impunidad.

Augusto Pinochet y su esposa (izquierda) reciben la visita de Margaret Thatcher(derecha), en la residencia temporal del exdictador chileno bajo arresto domiciliario, en Wentworth, Inglaterra, el 26 de marzo de 1999 Pool, AFP, Daily Telegraph

Si se asume que la política es un ámbito en el que todo el tiempo operan mecanismos de ficción, por cuyos intersticios se filtra, se ventila e incluso se escapa la realidad, no es de extrañar que, al momento de abordar un determinado episodio histórico, el cronista se valga de tales artilugios. De todo eso conoce Philippe Sands (Londres, 1960), que en su libro Calle Este-Oeste (2017) narró, por un lado, la historia de su abuelo materno y, por otro, la peripecia de dos abogados judíos durante los juicios de Núremberg; o que en Ruta de escape (2021) reconstruyó los pasos del alto mando nazi Otto Wächter tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con elementos propios de una novela de espías. No se trata de hacer ficción con base en hechos reales, ni de completar los vacíos que no log...

Edición 2072
