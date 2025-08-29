Unas falsas Thelma y Louise – Semanario Brecha
Novela de Camila Fabbri

Unas falsas Thelma y Louise

Alicia Torres
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Actriz, directora de cine y de teatro, dramaturga y guionista, Camila Fabbri (Buenos Aires, 1989) publicó dos libros de cuentos y una novela de no ficción sobre el incendio en la discoteca República Cromañón. La reina del baile, su primera novela de ficción, fue finalista del Premio Herralde en 2023.

Anagrama

Hace mucho tiempo que no encuentro a alguien o algo así y va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a encontrar algo o a alguien como Camila Fabbri. No salgo de mi asombro. No quiero salir. Ahora, atrévanse a entrar ustedes». Motivada por el entusiasmo y el desafío que Rodrigo Fresán desnuda en la contratapa del libro, me atrevo y entro. La narración se dispara en la primera página, cuando Paulina, la protagonista de La reina del baile1, comienza a recuperar la conciencia luego de sufrir un accidente automovilístico que le ocasiona lesiones graves. «Lo que pensé que era un pájaro picándome el ojo en realidad es vidrio, el blindaje antivandálico que pagué en doce cuotas sin intereses el año pasado. Esos actos que fingen pequeñas valentías». Los fragmentos del vidrio intervienen la mirada y a...

Publicado en: Cultura Edición 2075
Palabras clave:

