Ángel Rama, latinoamericano de Montevideo

En 1979, Ángel Rama escribe «Otra vez la utopía, en el invierno de nuestro desconsuelo», un ensayo que celebra la vuelta de los Cuadernos de Marcha y el tesón infatigable de Carlos Quijano, el mítico director de la publicación montevideana. A partir de una frase de Graham Greene, el crítico escribe: «El Uruguay me hizo, yo soy su producto, para bien y para mal; yo soy hijo de su historia y de su probada vocación de libertad y de justicia, yo he sido modelado por su inteligente educación y he sido impregnado de su sentimiento democrático de igualdad, he sido formado en el trabajo y en la exigencia, con la convicción de servir a una comunidad altiva y laboriosa». «Uruguay made me», suscribirá años después, en el prólogo de La novela en América Latina. Panoramas 1920-1980, quizás una de sus o...