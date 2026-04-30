Ángel Rama, latinoamericano de Montevideo - Semanario Brecha
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La Biblioteca Ayacucho y otras maravillas

Ángel Rama, latinoamericano de Montevideo

Facundo Gómez
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

«Uruguay made me», escribió alguna vez Rama guiñando a Graham Greene. Pero su vocación, como se sabe, fue América Latina, y las diferentes residencias durante su largo exilio le hicieron saber bien de qué hablaba. En 1972, cuando se establece en Venezuela, logra fundar la Biblioteca Ayacucho, una de sus mayores contribuciones a la cultura latinoamericana.

Ángel Rama en su oficina de la Biblioteca Ayacucho en la Avenida Urdaneta.

En 1979, Ángel Rama escribe «Otra vez la utopía, en el invierno de nuestro desconsuelo», un ensayo que celebra la vuelta de los Cuadernos de Marcha y el tesón infatigable de Carlos Quijano, el mítico director de la publicación montevideana. A partir de una frase de Graham Greene, el crítico escribe: «El Uruguay me hizo, yo soy su producto, para bien y para mal; yo soy hijo de su historia y de su probada vocación de libertad y de justicia, yo he sido modelado por su inteligente educación y he sido impregnado de su sentimiento democrático de igualdad, he sido formado en el trabajo y en la exigencia, con la convicción de servir a una comunidad altiva y laboriosa». «Uruguay made me», suscribirá años después, en el prólogo de La novela en América Latina. Panoramas 1920-1980, quizás una de sus o...

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Publicado en: Cultura Edición 2110 Especial: Cien años de Rama
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