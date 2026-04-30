Primeras invenciones - Semanario Brecha
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Ángel Rama (1926-1983)

Primeras invenciones

Oscar Brando
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

En el ensayo que sigue se repasan los momentos augurales de la formación de Rama, sus primeros asombros y nudos de pensamiento, el derrotero que más tarde seguiría su reflexión: la precoz lectura del semanario Marcha, el influjo de José Bergamín o su vínculo con Pedro Figari son algunos de ellos.

Ángel Rama, en el Cerro de Montevideo. Todas las fotografías que ilustran este especial fueron cedidas por Amparo Rama.

Ala hora de hacer el balance de una vida, en esta oportunidad la de Ángel Rama (1926-1983), me viene a la mente una escena de la novela Bernabé, Bernabé, de Tomás de Mattos. Josefina Peguy, personaje y narradora de la novela, decía abominar la frase de su marido que interpretaba la vida como una lanza que una vez librada al aire ya tenía determinado el éxito o el fracaso. Josefina especulaba con otras metáforas y, en todas ellas, asistía un orden aleatorio, arbitrario, que se iba reformulando con la aparición y desaparición de hechos premeditados y azarosos: algo parecido al libre albedrío. Admitamos, sin embargo, que no pocas veces estamos tentados de creer en ese derrotero original y explicar la vida por incambiadas líneas de continuidad. Adelantada una cronología, publicado uno de sus d...

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Publicado en: Cultura Edición 2110 Especial: Cien años de Rama
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