Primeras invenciones

Ala hora de hacer el balance de una vida, en esta oportunidad la de Ángel Rama (1926-1983), me viene a la mente una escena de la novela Bernabé, Bernabé, de Tomás de Mattos. Josefina Peguy, personaje y narradora de la novela, decía abominar la frase de su marido que interpretaba la vida como una lanza que una vez librada al aire ya tenía determinado el éxito o el fracaso. Josefina especulaba con otras metáforas y, en todas ellas, asistía un orden aleatorio, arbitrario, que se iba reformulando con la aparición y desaparición de hechos premeditados y azarosos: algo parecido al libre albedrío. Admitamos, sin embargo, que no pocas veces estamos tentados de creer en ese derrotero original y explicar la vida por incambiadas líneas de continuidad. Adelantada una cronología, publicado uno de sus d...
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