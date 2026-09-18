Bajo doble llave

Tras el repliegue de las fuerzas yemeníes apoyadas por Arabia Saudita, el 11 de setiembre columnas hutíes desembarcaron en la isla de Perim, un pedazo de roca volcánica que divide en dos los carriles de navegación del estrecho de Bab el-Mandeb. Luego de tomar las localidades estratégicas de Moca, Hays, Al-Khawkhah y los archipiélagos de Hanish y Zuqar, el movimiento nacionalista yemení, en guerra contra fuerzas apoyadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, controla hoy la totalidad del litoral yemení en el mar Rojo. Apenas 20 quilómetros los separan ahora de la costa africana, a través de un paso incluso más angosto que el estrecho de Ormuz. Si bien los hutíes ya habían significado en el pasado un posible obstáculo al tráfico de bienes por esa vía, el control de esa zona costera lo...
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