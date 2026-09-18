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Los hutíes reconfiguran el mapa de oriente medio

Bajo doble llave

Francisco Claramunt
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Con la toma de Bab el-Mandeb por los hutíes de Yemen y la crisis en Ormuz sin resolver, las dos salidas del petróleo del Golfo quedaron en jaque a la vez. Las fuerzas que se oponen al dominio estadounidense en la región se hicieron de una nueva arma.

Mapa de la península arábiga que muestra el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los pasos más importantes para el tráfico marítimo mundial. AFP, Sabrina Blanchard.

Tras el repliegue de las fuerzas yemeníes apoyadas por Arabia Saudita, el 11 de setiembre columnas hutíes desembarcaron en la isla de Perim, un pedazo de roca volcánica que divide en dos los carriles de navegación del estrecho de Bab el-Mandeb. Luego de tomar las localidades estratégicas de Moca, Hays, Al-Khawkhah y los archipiélagos de Hanish y Zuqar, el movimiento nacionalista yemení, en guerra contra fuerzas apoyadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, controla hoy la totalidad del litoral yemení en el mar Rojo. Apenas 20 quilómetros los separan ahora de la costa africana, a través de un paso incluso más angosto que el estrecho de Ormuz. Si bien los hutíes ya habían significado en el pasado un posible obstáculo al tráfico de bienes por esa vía, el control de esa zona costera lo...

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Publicado en: Edición 2130 Mundo
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