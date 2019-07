Barajando el mazo

Ernesto Talvi arrasó en la interna colorada y será candidato a la presidencia de la República. Tras propinarle su primera derrota electoral al ex presidente Julio María Sanguinetti, el economista y ex director de Ceres aplicó su segundo golpe y dejó al ex mandatario fuera de la fórmula presidencial. Junto con sus más cercanos colaboradores, busca quién es el mejor candidato (o candidata) para acompañarlo.

“Vamos a ganar (…) en los descuentos, y de cabeza, en el área chica”,

vaticinó Ernesto Talvi a este semanario (Brecha, 22-III-19). Sus

palabras parecían más un intento de insuflar confianza entre sus seguidores que

su sensación real sobre una eventual victoria. Pero su pronóstico se hizo

realidad, aunque no totalmente. Su victoria fue de atrás, pero no en la hora.

El ex

refer...