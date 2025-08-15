¿Bolivia vuelve a los noventa?

Por primera vez desde fines de la década del 90, la izquierda no estaría en el balotaje, que, según las encuestas, enfrentará a dos candidatos ubicados a la derecha (más moderada y más radical): el político y empresario liberal-desarrollista Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, vinculado a las redes radicales de Miami.

Las luchas intestinas que se iniciaron apenas el Movimiento al Socialismo (MAS) regresó al gobierno en 2020, tras su derrocamiento un año antes, constituyeron un verdadero proceso de autodestrucción (Nueva Sociedad, III/IV-25). El movimiento está hoy dividido entre arcistas –seguidores del presidente Luis Arce Catacora–, que se quedaron con la sigla del MAS mediante la manipulación de la justicia; evistas–adherentes a Evo Morales, inhabilitado electoralmente y recluido en la zona cocalera del Chapare para no ser detenido–, y androniquistas –quienes apoyan la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Eduardo del Castillo, candidato «oficial» del MAS, no llega al 2 por ciento de las intenciones de voto. Ajeno al mundo campesino, que es el alma del MAS, Del Castillo era uno de los hombres fuertes del gobierno de Arce, quien finalmente desistió de competir por una reelección imposible en virtud de su escasa capacidad de gestión y una crisis económica que el país no conocía desde los convulsionados primeros años dos mil. Como ministro de Gobierno (Interior), Del Castillo fue la cara más visible de la persecución política y judicial contra Evo Morales, líder indiscutido del MAS desde su fundación.

La elección de su candidata a vicepresidenta tampoco lo ayudó. En teoría, la joven ministra Mariana Prado –considerada en su momento parte del ala alvarista (por el exvicepresidente Álvaro García Linera)– complementaba al candidato campesino, con su perfil de tecnócrata urbana y «blanca». Pero su postulación se enfrentó a un caso policial que la afectó de manera indirecta pero persistente. Su expareja cometió un femicidio y ella fue acusada, sobre todo por feministas como María Galindo, de haberlo beneficiado en su declaración judicial. «Mira, Andrónico de mierda, si te presentas con la Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadros lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a lunes, porque la Mariana Prado es una desgraciada que ha defendido un feminicida», expresó Galindo con su habitual estilo virulento y, en efecto, lanzó una campaña impiadosa contra Prado.

Andrónico Rodríguez consiguió una sigla prestada para postularse por fuera del MAS arcista, con buenos resultados en las encuestas; pero, enfrentado al gobierno del MAS y a Evo Morales, la campaña se le hizo cuesta arriba y amenaza con desinflarse. Solo podría salvarlo, hasta cierto punto, que una parte de la gran cantidad de indecisos y de potenciales votantes nulos o en blanco optara finalmente por un voto útil de izquierda para evitar la debacle. Lo que podía ser una candidatura renovadora fue dinamitada sobre todo por Morales, quien amplió la lista de «traidores» hasta García Linera, su acompañante como vicepresidente y «copiloto» durante 14 años.

En medio de una crisis económica marcada por el agotamiento del modelo nacionalista de izquierda del MAS –reducción de la producción de gas, alta inflación, escasez de combustibles y falta de dólares, que dan también un aire noventista a la actual coyuntura–, la política boliviana parece incapaz de renovarse. Doria Medina fue ministro durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, entre 1991 y 1993, y candidato a presidente por su partido, Unidad Nacional, en varias ocasiones. Aunque es vicepresidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, ello dice más sobre la «elasticidad» ideológica de la Internacional Socialista que sobre el «socialismo» de Doria Medina, uno de los grandes empresarios bolivianos. El economista amasó su fortuna en la industria del cemento y cuenta con grandes propiedades inmobiliarias y hoteles, y una pata en la gastronomía: es el propietario de la franquicia de Burger King y Subway en Bolivia. «No soy de la derecha dura. En Bolivia, soy considerado de centro, entonces tengo la capacidad de hablar con todos. Yo soy más pragmático y creo que Bolivia necesita pragmatismo», dijo en una entrevista de 2024.

Para lograr la presidencia luego de tantos intentos frustrados, marcados por su falta de carisma personal, ha construido una amplia alianza que incluye desde el exalcalde de La Paz Juan del Granado (centroizquierda) hasta el hoy preso exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho (derecha), pasando por varios parlamentarios del partido del expresidente Carlos Mesa (centro). También cuenta con el apoyo del empresario más rico de Bolivia, Marcelo Claure, quien comparte con Elon Musk la voluntad de incidencia política y la fascinación por el troleo en las redes sociales. Doria Medina se presenta como el economista que puede resolver la aguda crisis económica luego de una década y media de estabilidad y crecimiento en lo que algunos denominaron el «milagro económico» bajo el gobierno del MAS; un «milagro» que hoy pocos consideran como tal.

El político y empresario subrayó, en una entrevista de Infobae (27-VII-25), que su plan de gobierno tiene como objetivo estabilizar el país en los primeros 100 días de gestión. Para eso, el foco estará puesto en resolver el déficit fiscal, que atribuye principalmente a tres factores: las subvenciones a los combustibles, el gasto en empresas públicas ineficientes y el derroche en gastos de la política. Su eslogan es «Cien días, carajo». Confía en que, en el caso de ganar, llegarán inversiones y los bolivianos sacarán sus dólares del «colchón bank».

Dice que no copió a Javier Milei, cuyo lema es «¡Viva la libertad, carajo!». El empresario sufrió un grave accidente aéreo en 2005 y siempre consideró que su supervivencia era una especie de mensaje. La frase que supuestamente pronunció, «¡Carajo, no me puedo morir!», tras ver que aún estaba con vida marcaría, con ironía o sin ella, su carrera política. También sobrevivió a un cáncer y a un secuestro por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru de Perú: fue liberado después de 45 días, tras el pago de más de 1 millón de dólares.

Su contrincante más cercano es Tuto Quiroga, que se desempeñó como presidente, por sucesión constitucional, entre 2001 y 2002, tras la muerte en 2002 de Hugo Banzer, el exdictador de los años setenta que volvió a la presidencia por la vía democrática en 1997.

En 2005 Quiroga perdió la elección con Evo Morales, quien tras obtener el 54 por ciento de los votos iniciaba su largo reinado político. Militante de una derecha dura, jugó un papel central en el derrocamiento de Evo en 2019 como uno de los diseñadores de la estrategia que llevó a Jeanine Áñez, hoy presa, al poder. Ha señalado que, en caso de ganar, romperá lazos con Venezuela, Cuba e Irán («No voy a tener relaciones con las tres tiranías trogloditas totalitarias»), pero admitió que analizaría la permanencia de Bolivia en el grupo de los BRICS (sigla que alude a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los países fundadores), debido al vínculo comercial con India y China. Su defensa de la democracia, aclaró, se limita a América Latina. «Azerbaiyán, Catar y demás… China, Vietnam… respeto sus sistemas, no los comparto. No me gusta el sistema de partido único, pero lo respeto.»

En la misma entrevista, cuestionó el Mercosur –«en la parte comercial no me interesa participar porque es entrar en una cárcel comercial»– y anunció que apostaría por un «triángulo sudamericano» para la explotación de litio junto con Argentina y Chile. Con aires noventistas, dijo que mantendría una «agresiva posición» para buscar tratados de libre comercio con varios países, incluido Estados Unidos. Se diferenció, no obstante, del proteccionismo de Donald Trump. «Los países que suben aranceles no me gustan. Yo voy a reducir aranceles y entiendo perfectamente que mi respuesta habla de un Estados Unidos que ya no está abierto al libre comercio. Y no es problema solo de la actual administración. Por eso, como Chile y Perú, voy a firmar mis propios acuerdos comerciales con Europa, con países de Asia y de la región», respondió a la cadena CNN.

Siguiendo la estela de Milei en Argentina, e incluso tratando de superarla retóricamente, dijo que utilizará «motosierra, machete, tijera y todo lo que encuentre» para bajar el gasto público.

Doria Medina mide alrededor de 21 por ciento en las encuestas y Quiroga se le ha acercado, con 20. Andrónico Rodríguez aparece cuarto o quinto, con alrededor de 7 por ciento. Pero cerca de un 30 por ciento declara que votará en blanco, nulo o que aún no decidió el voto, lo que podría alterar los resultados, y hay dudas sobre cómo se votará en el campo.

La cantidad de votos nulos y en blanco marcará también la legitimidad del nuevo gobierno, que se enfrentará a un ajuste en un país marcado por las rebeliones sociales –como lo sabe Quiroga, quien como vicepresidente vivió la guerra del agua en Cochabamba en el año 2000–. Morales ha impugnado el proceso electoral y buscará no ser detenido por una acusación de «tráfico de personas agravado», por haber mantenido una relación, según la acusación, con una mujer que era menor de edad al momento de iniciar el vínculo. Esa causa, iniciada bajo la presidencia «interina» de Áñez, fue reactivada por el gobierno de Arce para neutralizar a Morales en medio de la guerra interna.

De esta forma, Bolivia se presta a volver a un escenario similar al de los años noventa, en el que las sucesivas crisis económicas se combinaban con un sistema político fragmentado que requería de constantes acuerdos parlamentarios y que fue desprestigiándose al transformarse en un mercado de intercambio de cargos. El propio triunfo de Morales en 2005 se presentó como el fin de la denominada democracia pactada. Ahora, con un parlamento que se presume será dominado por la derecha, posiblemente esa democracia fragmentada se reedite. Pero el mundo ya no está en los noventa, y Bolivia tampoco. Cuando lo entrevisté en 2005, Doria Medina me dijo que «no es cuestión de poner [en la presidencia] a una persona de poncho o pollera, la solución es llevar adelante cambios en la economía». Podría repetir lo mismo hoy, 20 años después. Pero esos sectores indígenas y populares tienen hoy una relación diferente con el poder, aunque el discurso sobre la regeneración nacional a partir de los pueblos originarios se haya desgastado.

Se abre un signo de interrogación sobre la estabilidad política del futuro gobierno. Y sobre el futuro del MAS: ¿podrá este espacio de base campesina y popular, que en estos años fue políticamente hegemónico, superar su estado de descomposición, desánimo y desconcierto, o volverá también al escenario de los noventa, cuando diversas facciones campesinas y de izquierda gastaban gran parte de sus energías compitiendo entre sí?

Pablo Stefanoni es historiador y periodista argentino, actual jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, Stefanoni vivió durante años en Bolivia, donde fue corresponsal de Brecha.

(Brecha reproduce esta nota, publicada en el último número de Nueva Sociedad, con permiso expreso del autor.)