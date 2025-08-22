De la hegemonía al colapso

Por encima de las diversas interpretaciones de los resultados electorales, emerge un claro consenso: la crisis del Movimiento al Socialismo (MAS) y el ocaso de Evo Morales han sido provocados por causas endógenas, de las cuales los diversos protagonistas son responsables en diversa medida. Aquí no hay, según los testimonios recogidos por Brecha, influencias externas que expliquen la debacle del partido que supo hegemonizar la política de Bolivia durante dos décadas.
Raúl Prada Alcoreza, filósofo y viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía y Finanzas durante siete meses en el primer gobierno del MAS (2006-2009), considera que se trata de «una coyuntura de crisis múltiple y de decadencia, no solo del MAS», sino de la nación. En su opinión, «con el MAS concluye un c...
