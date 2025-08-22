Fin de ciclo para el MAS

Bolivia va hacia un nuevo ciclo político, con el Movimiento al Socialismo (MAS) como expresión de la izquierda en retirada y dos variantes de derecha que alcanzaron el balotaje. Las encuestas acertaron y se equivocaron por partes iguales. No habían vaticinado que Rodrigo Paz, exalcalde de Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, accediera a la segunda vuelta; mucho menos que ganara el primer turno con cierta luz sobre Jorge Tuto Quiroga, ubicado en la extrema derecha. Sí previeron que dos candidatos refractarios al movimiento liderado por Evo Morales, que lo combatieron como el enemigo a derrotar, llegaran al día decisivo. Uno de los dos será el nuevo presidente el 19 de octubre y gobernará el país por los próximos cinco años. Una nación de contrastes, con dos regiones antagónicas:...
