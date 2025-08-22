Fin de ciclo para el MAS – Semanario Brecha
Edición 2074 Suscriptores
Unas elecciones que cambian todo en Bolivia

Fin de ciclo para el MAS

Gustavo Veiga desde La Paz 
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Entre Rodrigo Paz, el nombre inesperado que irrumpió en la segunda vuelta, y Jorge Tuto Quiroga, el más extremista de la oferta electoral conservadora, se definirá quién será el futuro presidente de Bolivia el 19 de octubre. El llamado a anular el voto de Evo Morales naufragó en un 20 por ciento.

Primeros resultados de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto. AFP, Anadolu, Jorge Mateo Romay Salinas

Bolivia va hacia un nuevo ciclo político, con el Movimiento al Socialismo (MAS) como expresión de la izquierda en retirada y dos variantes de derecha que alcanzaron el balotaje. Las encuestas acertaron y se equivocaron por partes iguales. No habían vaticinado que Rodrigo Paz, exalcalde de Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, accediera a la segunda vuelta; mucho menos que ganara el primer turno con cierta luz sobre Jorge Tuto Quiroga, ubicado en la extrema derecha. Sí previeron que dos candidatos refractarios al movimiento liderado por Evo Morales, que lo combatieron como el enemigo a derrotar, llegaran al día decisivo. Uno de los dos será el nuevo presidente el 19 de octubre y gobernará el país por los próximos cinco años. Una nación de contrastes, con dos regiones antagónicas:...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2074 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2074 Suscriptores
Anatomía de una derrota

De la hegemonía al colapso

Raúl Zibechi
Edición 2073 Suscriptores
Fin de un ciclo político

¿Bolivia vuelve a los noventa?

Pablo Stefanoni
Edición 2063
Bolivia camino a las elecciones

¿Podrá Andrónico Rodríguez salvar a la izquierda?

Pablo Stefanoni
Edición 2025 Suscriptores
Los movimientos sociales de Bolivia en el análisis del sociólogo y economista Huáscar Salazar

Crisis y descomposición

Raúl Zibechi
Edición 2015
El golpe de Estado fallido en Bolivia

Síntoma y signo

Gabriel Hetland