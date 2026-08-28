 Cada cual atiende su juego - Semanario Brecha
Edición 2127 Suscriptores
Investigadora por Cardama termina con denuncias en la Fiscalía

Cada cual atiende su juego

Mauricio Pérez
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Los informes finales de la comisión investigadora por la compra de dos OPV reflejan los intereses políticos contrapuestos que rodearon la actuación parlamentaria. Mientras el Frente Amplio apuntó contra los responsables políticos del frustrado negocio, la coalición multicolor se abroqueló detrás de los exjerarcas, bajo cuya gestión se aceptó –por acción u omisión– una garantía trucha para viabilizar el negocio. Ambos bloques llevarán sus conclusiones a la Fiscalía.

↑ Conferencia de prensa del Frente Amplio sobre la investigadora en torno a las OPV de Cardama. Focouy, Armando Sartorotti

Que la garantía de EuroCommerce Ltd. presentada por el astillero Francisco Cardama SA para viabilizar el negocio de la construcción de dos buques offshore patrol vessel (OPV) era trucha ya nadie –o casi nadie– lo desconoce (véase «Todos hablan del fraude», Brecha, 7-VIII-26). Sin embargo, existen diferencias sobre el impacto de ese documento apócrifo en el millonario negocio. Mientras que el gobierno entiende que la garantía de fiel cumplimiento era un elemento central –sin garantía no existía contrato–, la coalición republicana aduce que era algo subsidiario, sin relevancia. Los informes finales de la comisión investigadora por la compra de las OPV representan dos formas de entender lo que pasó en el intrincado proceso Cardama, con cada bando intentando traer agua para su molino. El Frent...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2127 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2124 Suscriptores
Oficialismo y oposición preparan informes dispares sobre el caso Cardama

Todos hablan del fraude
Mauricio Pérez
Edición 2100 Suscriptores
El panorama incierto que deja la rescisión con Cardama

Relato de un naufragio
Luciano Costabel Mauricio Pérez
Edición 2100
El Parlamento tendrá dos investigadoras paralelas sobre Cardama

Zona de guerra
Mauricio Pérez
opinion
Columnas de opinión
Cuando la fuerza rige al mundo, ¿la Armada sin capacidades militares?

Detrás del debate sobre Cardama
Julián González Guyer
opinion
Columnas de opinión
La gestión accidentada de Javier García en el MDN

El Escorial de los Mares
Claudio Alonso