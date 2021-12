Campo de refugiados educativo

-La página de Youtube de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación [FHCE] tiene 1.260 suscriptores y una semana después de que subieron tu charla con los catedráticos españoles solo 286 personas la habían visto. ¿Es una señal del poco interés que despierta la filosofía de la educación?

—Del número de personas que cliquean en una entrevista no puedo deducir la mayor o menor importancia de una disciplina. Lo que me movió a coordinar esa instancia es que vine a Barcelona a dar clases en la universidad y a tomarlas con uno de esos catedráticos. Me impactó el bajísimo nivel de los estudiantes y el deterioro educativo que España y Europa vienen soportando hace 30 años, a raíz de reformas desastrosas, como el Plan Bolonia. Son estrategias centradas en un capitalismo cognitivo: el ...