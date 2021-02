Cantando en tu voz

Salen al patio del club

a pintarse algún romance.

Mientras cuelgan los disfraces

toman aire a su salud.

Miden con exactitud

el tiempo al lugar sagrado

para no llegar pasados

a la espera del talud.

Como bichitos de luz

hoy volarán los sombreros

porque Brecha trae el tercero:

¡hay tablado al sur del sur!

¡Salú!

Presentación

Falta y Resto 2021 (fragmento)

Tintabrava

Rompe la red este grito

de libertad a contracorriente.

Va convocando a la gente

a dar vuelta urgente la realidad.

En la palma de tu mano

transcurre el destino de ese ser humano

que anda vagando en la nave

sin metas ni sueños por los que luchar.

No se oye en la esquina del barrio

el coro querido que la decoró.

Apagado, un antiguo tablado

triste y olvidado entona el adiós.

Pero como salida de un cuento

una murga inventa un tablado virtual,

un tablado que extiende y expande

por el mundo entero

su grito ancestral.

Escuchen el viento,

grita Falta y Resto,

la que en el silencio

de la noche reina

y hace oír su voz

que derriba muros,

derrota censuras

y alegra pandemias.

Esto es carnaval,

la fiesta pagana:

cuando los esclavos

rompen las cadenas,

cuando el encumbrado

se siente plebeyo,

cuando se emborrachan

de risa las penas.

Popurrí sin estribillo

Ignacio Alonso

Ejército y Policía

trabajan en varios frentes

y las aglomeraciones

dispersan drásticamente.

Dicen que el operativo

se da pacíficamente:

es con muy buenos modales,

pero armado hasta los dientes.

Sanguinetti dio un saludo

a Menem en su partida

tildándolo como amigo

de una forma muy sentida.

Destacó su condición

de preso en la dictadura,

de viejo eso ahora le importa…

¡qué cejudo caradura!

Se hicieron los campamentos

para los evangelistas,

la gente atrás de Beraca

cuando el señor los alista.

Dios les bendice la arena

con el agua de la orilla…

cuando aparece el pastor

se la lleva en carretilla.

En dos Hércules trajeron

el freezer pa’ la vacuna,

con performance en los medios

inútil e inoportuna.

El ministro fue a aclarar

que estamos prevacunados,

no se precisa ultrafreezer:

nos dejó a todos helados.

Este año no es posible

un aumento de salario:

el gobierno no lo cree

ni justo ni necesario.

Le preguntaron a Alfie

y respondió muy contento:

«Estamos entrando ahora

en la etapa de preaumentos».

Cuplé del Zoom (fragmento)

Diego Méndez

Con esto de la pandemia

hay que mantener distancia,

pero si justo queremos

hablar algo de importancia

hoy tenemos para vernos

la mejor de las opciones:

podemos hablar de a varios,

tener clases y reuniones.

Zoom, valor, Zoom, valor,

usá bien el Zoom, valor.

Que para trabajar

anda bien el Zoom, valor.

Prendo la computadora,

creo que me conecté:

ya veo a mis compañeros…

¡parecen fotos carné!

Saludé más de diez veces

pero nadie me escuchó.

Yo tampoco escucho a nadie…

¿son todos Marcel Marceau?

Veo un cuadradito oscuro

y no se ve el compañero

ahora estamos sospechando…

¡se ve que labura en negro!

[…]

Me lo dijo una gitana

y no fue ningún runrún:

este año los liceos

tuvieron clases por Zoom.

Me lo dijo una gitana

y no le quise creer,

una banda de botijas

nunca supieron qué hacer.

Yo nunca fui,

a clase en Zoom nunca fui,

nunca fui.

Pero al cuaderno

no lo mostré, al cuaderno,

no lo mostré, al cuaderno,

nunca jamás.

[…]

Conectarse claro está que necesita su tiempo

Algunos tienen idea y otros caen en el intento.

Y es que hay muchos profesores, muchas clases, muchos textos:

los que empezaron primero se quieren volver a sexto.

Pero cuando todo es voz, imagen, ruido, movimiento,

compartir el mismo espacio es estar al mismo tiempo.

¿Qué vas a andar cuestionando

si es lo que se recomienda

esta forma de estar cerca

sin verse ni la merienda?

Ya perdí a mis compañeros,

desatame de este enredo.

Deconstruida

Matías Gayesky

Si llegamos con una mujer

a la misma puerta,

paso primero como si en ello fuera mi vida.

A mí ni en pedo me agarran con el micromachismo

porque la tengo re deconstruida.

Y en casa lavo los platos casi todos los días,

y soy el único que se mete en la cocina.

Eso va a ser igual cuando viva con alguien

porque la tengo re deconstruida.

Soy un aliado y voy a luchar contra el patriarcado.

Ya me inventé como tres masculinidades

y en la calle no grito barbaridades

aun cuando salen versos muy inspirados.

Para mí todos los juguetes son de ambos sexos,

lo demostré en el cumpleaños de mi sobrina.

Le regalé una ametralladora y una cuchilla

porque la tengo re deconstruida.

Soy un amigo de todo aquel que sea diverso:

de cada orientación yo conozco alguno.

A veces me dejo hasta meter un dedo en el culo…

y encima tengo un amigo pobre, judío y negro.

Hace años que eliminé mi propio machismo,

hice en tres meses lo que a otros lleva toda una vida.

Así que no vas a hablarme a mí sobre feminismo…

porque la tengo re deconstruida.

Adiós, Carnaval1 (fragmento)

Queso Magro

Adiós, Carnaval.

No quiero caer en cana,

me voy a quedar con ganas

de volver a salir.

Llamá al del camión (llamá al del camión)

decile que no (decile que no)

que Carolina no aguantó

y lo suspendió…

pa’ mí se cagó.

¡Adiós, Carnaval!

(no sé ni que hacer)

Me queda de clavo el traje

y encima subió el peaje

para Guazuvirá (nuevo).

No les convenció

(no les convenció)

el protocoló (el protocoló)

me queda un verso por cantar

antes de marchar…

¡váyanse a cagar!

Adiós, Carnaval

(adiós, Carnaval)

Daecpu ya no responde.

Ya no me imagino adónde

voy a ir a currar.

Me pregunto yo (se pregunta él)

en dónde quedó

lo de morirse por cantar

en el Carnaval…

¡Váyanse a cagar!

Si he de morir, que me muera de tanto covid

que me vengan de a cinco a hisopar

y me dejen así la nariz.

Puedo cantar en un bondi repleto a Colón

salivando al chofer cobrador,

pero no en Carnaval…

Adiós, se va la murga,

así que quedate en casa sin Carnaval.

Si estás muy fisurado

buscá las repeticiones en Vera Más.

¡Ah no! Ya no nos pasan,

ANTEL en la terrajada no gasta más.

Por culpa de blancos pillos y colorados

ese sponsor se ha acabado.

¡Ya no quiere Carnaval!

Retirada 2021 (fragmento)

Cero Bola

No nos vamos a bajar,

no sin antes raspar

dos piedritas y soltar

la chispa en el final.

Mirá, la agarró el viento…

seguro va a parar

a un fuego antipatriarcal.

[…]

Se empiezan a quemar cosas que no quería,

el vínculo con mi tío que no podía

ver las cosas de otra forma,

queriendo imponer su norma,

pero el miedo no es la forma, pobre tío.

No te preocupes que acá

hay un grupo humano hermoso.

Que acá tenemos empatía,

pero con la tía que te aguanta todos los días.

[…]

¿Cómo hacerme cargo

si no lo elegí?

Ya desde la panza XX fui.

Afectuosa, amorosa,

rosada y preciosa.

Mírenla, mírenla,

qué linda les quedó la nena.

A los quince se transforma

como mariposa…

ahora es una mujer.

Con un día de vida,

¿qué podría ella ser?

Sólo con un día de vida,

¿qué podría ella ser?

Capaz soltar, capaz volar,

ella quiere salir, no la dejan salir

para poder al fin cantar

todas las cosas que un día la hicieron callar.

Cero bola ya se va y nos tiramos en picada,

es el vértigo de arder con el impulso en la bajada.

Convencida hoy, viene a dudar… ¿cómo se aguantó la tía?

Esta noche la pasa a buscar para bailar en subida.

1. Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WJIpcNDpP7Q.

Texto de Daniel Zeleniec, Jimena Márquez, Nicolás Hugo, Diego Waisrub, Pablo Vidal.