Cocoa con polenta

Consciente de que el juego corporal está en vías de extinción, el grupo de música Cocoa para Niñas y Niños lo preserva en escena. Martín Galarza es fundador, compositor y vocalista de esta banda con disco en su haber, y cercana presentación.1

—¿En qué año nacieron, y por

qué?

—Según nuestra gacetilla en 2006, y debe tener razón

(risas). Ese año integraba la batería de la murga Demimurga disfrazado

de chancho, indumentaria que marcó mi destino artístico en la Cocoa. Mi padre,

artesano en hierro, estaba participando de una exposición artesanal en el

teatro Florencio Sánchez, del Cerro, y como se aproximaban las vacaciones de

invierno me preguntó si no me animaba a armar algo para niños, con temas de

María Elena Walsh y Canciones para no Dormir la Siesta. Seguramente pensaba en covers,...