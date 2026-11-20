«La calle no es lugar para morir», se leía este jueves en la pantalla gigante del Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), en el cierre de la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina que esta semana reunió en Montevideo a académicos, activistas, autoridades y personas sin hogar de todo el continente para intercambiar acerca de la problemática. Podría haber sido solo una consigna general, pero aludía a la noticia que se dio a conocer en la mañana de ese día, en coincidencia con el cierre del multitudinario encuentro: la muerte de Jesús, de 83 años, que pasó tres días tirado en una plaza de Buceo con visibles problemas de salud sin que se dispusiera su internación en un centro asistencial. El lunes en la tarde, Jesús fue derivado al Hospital Español por un equip...