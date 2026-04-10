«Es más caro un refugio que una vivienda con acompañamiento»

—Esta semana, Daniel Chasquetti comentó en Lado b que en el discurso de Yamandú Orsi, el 2 de marzo, no figuró la situación de calle entre las prioridades, ni siquiera se sabía que se estaba trabajando en un plan tan ambicioso como el que se presentó. Cuarenta días después ese plan se anunció en una conferencia encabezada por el presidente. ¿Qué cambió en estas últimas semanas para que las cosas se dieran así? —Fue lo que siempre tuvimos previsto hacer. En abril del año pasado planteamos que en el segundo semestre íbamos a hacer un proceso participativo que tenía como objetivo construir la primera estrategia nacional sobre situación de calle. El 20 de agosto, en plena alerta roja, hicimos el lanzamiento de ese proceso, con la participación de más de 400 personas. Realizamos casi 40 encuent...
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