Colonización demandó a Antía por predio en colonia Nardone

El Instituto Nacional de Colonización (Inc) concretó una demanda civil contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, para que entregue un campo que usufructúa indebidamente en la colonia Benito Nardone, cerca de Aiguá. El caso ingresó el viernes 25 al despacho de la jueza de sexto turno de Maldonado, María Sánchez Altieri, y se tramitará en el expediente número 290-267/2019, según constató Brecha.

En setiembre pasado la mayoría del directorio resolvió rescindir el contrato de arrendamiento que tenía con Antía por un campo de 49 hectáreas, ubicado en la fracción número 4D de la colonia Nardone, e iniciar acciones judiciales para hacerse del predio en caso de que el jerarca rechazara la decisión. El Inc argumenta que Antía incumple las condiciones exigidas para ser colono porque no reside en el predio y, además, percibe ingresos por fuera de la explotación agropecuaria. Este accedió al campo hace 39 años, cuando era técnico de Conaprole.

El caso se analizaba desde 2017, aunque la irregularidad fue advertida en 2006, poco después de que el político finalizara su primer gobierno departamental en Maldonado.*

A diferencia del senador nacionalista Álvaro Delgado, quien sí entregó un campo de 399 hectáreas que arrendaba en Paysandú y que el Inc le reclamó en 2018, el intendente recurrió la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese trámite continúa su curso y no impide el proceso en el ámbito de la justicia civil, indicaron aeste semanariofuentes del área Jurídica del Inc, esta semana.

* En la versión original se escribió «asumiera» por error.