Como abrazado a un rencor

Sin haber logrado un acuerdo con Podemos ni asegurarse los votos del nacionalismo catalán en el Congreso, el líder socialista Pedro Sánchez se enfrenta ahora a la posibilidad de nuevas elecciones parlamentarias. La represión del proceso independentista de Cataluña a manos del Estado y la hegemonía de la derecha españolista a la hora de discutir el tema paralizan el escenario político.

Por un motivo o por otro, no hay día en que

los medios de comunicación españoles no se hagan eco de algún hecho de

naturaleza política o judicial relacionado con la cuestión catalana. El llamado

juicio al procés es un elemento casi ineludible. En los dos últimos

meses impregnó y condicionó todo quehacer político, como, por ejemplo, la hasta

ahora fracasada investidura del líder socialista, Pedro Sánchez c...