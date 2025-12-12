«El componente ambiental es superfuerte en la agenda de las mujeres» - Semanario Brecha
Con Paula Florit, directora del plan nacional de género en el agro

«El componente ambiental es superfuerte en la agenda de las mujeres»

Rosario Touriño
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

De vasta especialización en la sociología agropecuaria, Florit aspira a que en los próximos cinco años se avance hacia un agro menos «expulsor» de las mujeres y con un enfoque transversal a todos los institutos productivos. Visualiza una fuerte tendencia de las mujeres hacia la producción agroecológica, y el componente ambiental es uno de los ejes prioritarios del nuevo plan. El tejido de redes protectoras frente a la violencia de género en el medio rural, donde el aislamiento incrementa la vulnerabilidad, es un desvelo recurrente.

Diego Vila.

—En términos sintéticos, ¿cuáles son los ejes de lo que han denominado política de género agro?
—La política está estructurada en seis dimensiones. Una tiene que ver con todos los sistemas agroalimentarios: apoyo directo a los predios productivos, el trabajo con las asalariadas, con el sector empresarial, es decir, de la portera para adentro, diríamos nosotras, y hay también algunas cuestiones sobre comercialización de los productos. Una segunda dimensión tiene que ver con la gestión del conocimiento: cuál es el conocimiento que se usa para producir, qué se investiga y qué no, todo con perspectiva de género. El tercer eje tiene que ver con el ambiente y la naturaleza, y ahí entran todas las políticas de sustentabilidad en el agro y la incorporación de una mirada muy característica de las m...

