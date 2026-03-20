Con la debida reserva - Semanario Brecha
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Ministerio del Interior niega acceso a documento sobre el asesinato de Álvaro Balbi en 1975

Con la debida reserva

Samuel Blixen
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Álvaro Balbi, dirigente comunista apresado por la inteligencia policial en 1975, fue asesinado en una sesión de tortura, luego de los primeros allanamientos que estrechaban el cerco sobre el clandestino secretario general José Luis Massera en las vísperas de la Operación Morgan. Los pormenores del episodio son detallados en un memorándum de la DNII que fue «extraviado», al igual que los partes de novedades relacionados, el expediente militar, un documento del Esmaco y el informe de la autopsia. La maniobra sistemática de ocultamientos remonta ahora a nivel de escándalo: el Ministerio del Interior admitió su existencia, pero le aplicó una reserva de 15 años, exhumando una resolución ministerial de Eduardo Bonomi, completamente ajena a la política sobre crímenes de lesa humanidad.

Álvaro Balbi Sala y sus cuatro hijos. Archivo familiar.

El memorándum 425/75 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que detalla el asesinato por torturas del dirigente comunista Álvaro Balbi estuvo convenientemente «extraviado» durante 15 años, a resguardo de pesquisas judiciales. Ahora, cuando el proyecto universitario Cruzar obtiene pistas para su ubicación, la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior resuelve, con anuencia del ministro, declararlo «reservado» durante 15 años. Por tanto, el informe que el comisario José Luis Telechea, del Departamento 2 de la DNII, elevó a su jefe, el inspector Víctor Castiglioni, y al juez militar de instrucción de primer turno, el coronel Carlos Gamarra, permanecerá secreto para alivio de los impunes que aún no fueron convocados por la biología, siguiendo el eufemis...

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Publicado en: Edición 2104 Uruguay
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