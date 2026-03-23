Extravíos y reservas

Ciertas versiones, algunas no identificadas y otras no asumidas, coincidieron al comienzo del fin de semana en esparcir dudas sobre la veracidad del informe publicado por Brecha el viernes 20 –«Con la debida reserva»– que da cuenta del intento, sostenido en el tiempo, de impedir el conocimiento de un memorándum de la Policía, fechado el 31 de julio de 1975, sobre la muerte en tortura del dirigente comunista Álvaro Balbi. El documento, calificado como extraviado, fue objeto el último día del año 2025, ante un pedido de acceso a la información pública planteado por el proyecto universitario Cruzar, de la insólita decisión del Ministerio del Interior de declararlo bajo reserva por el plazo de 15 años. Ante esas versiones, Brecha publica cuatro documentos que verifican la autenticidad de su informe: el pedido inicial de Cruzar; el reclamo de respuesta, vencidos los plazos; la decisión del Ministerio del Interior, y el recurso que Cruzar interpuso sobre la reserva.