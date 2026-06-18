Contra la distopía - Semanario Brecha
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Con el escritor rosarino Patricio Pron

Contra la distopía

Alejandro Ferrari
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El argentino Patricio Pron estuvo en Montevideo para presentar su último libro, En todo hay una grieta y por ella entra la luz (Anagrama). La novela narra la peripecia de un escritor al que se le confía la escritura de una biografía del poeta y cineasta rumano-francés Benjamin Fondane, un proyecto que sucumbe. Sin embargo, el narrador aprovecha la grieta que se abre en su vida –un acontecimiento y una enfermedad– para contar, desde su propia experiencia de colapso, la búsqueda de sentido y el cómo habitar un mundo tan oscuro como el de hoy.

Patricio Pron. Anagrama, Ezequiel Zaidenwerg.

Patricio Pron (Rosario, 1975) abre la conversación con Brecha mentando a su coterráneo Roberto Fontanarrosa («era un tipo muy agradable y un muy buen escritor, un parodista, auténtico genio a la hora de tomar un texto como un género y convertirlo en una cosa completamente absurda y descacharrante»). Estamos hablando de su infancia, de sus comienzos como lector. —Me gustaría que cuentes de «la Vigil». —Yo aprendí a leer en un barrio en el sur de la ciudad de Rosario llamado Tablada, y comencé a hacerlo en la biblioteca Vigil. Mis padres vivían a tres calles de la biblioteca, son activistas políticos y para ellos era importante que yo creciera en ese marco. Fui al jardín de infantes de la Vigil, a su escuela primaria, que tenía otro nombre por razones legales. Con excepción de la universidad...

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Publicado en: Cultura
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