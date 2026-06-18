Historia de tres vidas - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Libros. Nuevo libro de Claudio Magris

Historia de tres vidas

Martín Bentancor
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables, de Claudio Magris. Traducción de Pilar González Rodríguez. Anagrama, Barcelona, 2026. 168 págs.

En la literatura de Claudio Magris (Trieste, 1939) se produce un interesante cruce de corrientes y preocupaciones que, sin constituir necesariamente una novedad, ha venido generando una obra particularísima, con centro en la noción de desplazamiento y también, curiosamente, en la de arraigo. Para graficar lo anterior basta con la mención de sus dos títulos más conocidos, El Danubio (1986) y Microcosmos (1997), en cuya argamasa –que mezcla el ensayo, la ficción, la autobiografía, el libro de viajes y la historia cultural– Magris desarrolla su estilo propio, puesto al servicio de la narración del río homónimo, en el primer caso, y de una serie de lugares reducidos, en el segundo. De telón de fondo aparecen la noción de Mitteleuropa (con el mar Báltico al norte y el mar Adriático al sur como ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2117
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Con el escritor rosarino Patricio Pron

Contra la distopía

Alejandro Ferrari
Cultura
Libros. La despedida de Julian Barnes

No dejes de mirar

Martín Bentancor
Cultura
Libros. Londres: nueva novela recuperada de Céline

La vuelta de Ferdinand

Martín Bentancor
Cultura
Sobre El volumen del tiempo, de Solvej Balle

Eterno retorno

Ramiro Sanchiz
Cultura
Novela de Camila Fabbri

Unas falsas Thelma y Louise

Alicia Torres