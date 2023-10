Corrupto pero nuestro

La política exterior paraguaya de los últimos meses parece moverse impulsada por vientos de soberanía y determinación, atributos escasos en la región que paradójicamente tienen su detonante en la costumbre del Departamento de Estado –y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– de agitar el fantasma del narcotráfico y su lavado de dinero para obtener resultados inconfesables. Explotar la vinculación de Horacio Carter, expresidente de Paraguay (2013-2018) y actual presidente del gobernante Partido Colorado, con el lavado de activos del contrabando fue el frustrado caballito de batalla del gobierno Biden.

«SIGNIFICATIVAMENTE CORRUPTO»

En diciembre pasado, no bien los órganos deliberantes del Partido Colorado resolvieron la designación de su candidato a la presidencia de la nación, el gobierno estadounidense activó su estrategia. El congreso partidario finalmente se inclinó por consagrar al economista Santiago Peña, con lo que Horacio Cartes obtuvo una resonante victoria sobre el candidato del entonces presidente Mario Abdo; de paso, se consagró una profunda división en el partido. La leyenda urbana en Asunción atribuye a Cartes la mefistofélica maniobra de comprar los votos necesarios y después devolver el dinero para no tener que retribuir el favor a quienes hacían cola para obtener privilegios en el futuro gobierno.

La derrota de Abdo fue la de Estados Unidos. Para incidir en las elecciones y evitar el triunfo de Peña, en un tiro por elevación el secretario de Estado, Antony Blinken, difundió una declaración que designaba a Horacio Cartes «responsable de actos de corrupción significativos», al obstruir «una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional» y por su participación «recientemente documentada en conjunto con organizaciones terroristas extranjeras». La declaración no tuvo consecuencias, ni en el agonizante gobierno de Abdo, ni en la Justicia; en la calle –y en guaraní– se popularizó el dicho «es significativamente corrupto, pero es nuestro». La popularidad de Cartes, se dice, es consecuencia de una política generosa en salarios y en condiciones de trabajo de las casi 100 empresas que integran el conglomerado empresarial del expresidente. Tal política es posible que se apoye en las actividades de lavado de dinero que se le atribuyen, pero, hasta ahora, legalmente no se ha podido probar que las manufacturas que producen sus establecimientos sean contrabandeadas a Brasil. La producción –explican los expertos– se vende a intermediarios y distribuidores a nivel nacional, que no tienen, aparentemente, vínculos económicos con Cartes, pero los malpensados susurran que la fabricación de cigarrillos de su tabacalera, por ejemplo, requeriría un mercado local que multiplica por seis la población total de Paraguay.

EL TERRORISMO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

La inoperancia de la declaración de Blinken impulsó al gobierno de Estados Unidos a dar un paso más en la escalada contra Paraguay con una medida que hasta ahora reservaba para los «terroristas», ya fueran Estados como organizaciones: el 23 de enero pasado, al reiterar la «corrupción rampante que socava las instituciones democráticas», el Departamento del Tesoro le prohibió a Horacio Cartes «hacer negocios con empresas del país», es decir, empresas que operaran en la bolsa de Nueva York, fueran estadounidenses o no. Como la orden imperial no sería, lógicamente, acatada por el presidente del Partido Colorado, el Departamento de Estado movilizó a un verdadero ejército de amanuenses oficiosos (en su mayoría una constelación de ejecutivos de segunda línea) cuya tarea consistió en presionar a ejecutivos de empresas que mantenían relaciones con las firmas comerciales y financieras de Cartes. Esas presiones complementaban el anuncio oficial de que, si no se cortaban los vínculos con las empresas paraguayas, el gobierno estadounidense les impediría operar en la bolsa de Nueva York.

A tres meses de las elecciones nacionales, la movida estadounidense resultó muy efectiva. Empresas tales como Visa, Western Union, Pedidos Ya, Heineken y la chilena Enex, distribuidora de combustibles, para mencionar algunas, cerraron todo trato comercial con el emporio Cartes. También financieras y bancos internacionales, como Sudameris, cuyo propietario es el grupo Abbeyfield, con sede en Irlanda, que, para demostrar su buena voluntad con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, resolvió adquirir las acciones de Enex, del grupo chileno Luksic, y de Bebidas del Paraguay, que correspondía al grupo Cartes, con lo que convirtió una orden en un beneficio.

Arrinconado, el expresidente se deshizo de las acciones en aquellas empresas que podían estar en la mira del Departamento de Estado: la mayoría accionaria de las compañías Cementos Concepción SAE, Jiménez Gaona y Lima y Farmacenter pasaron a poder de sus hijos, y a su hermana le transfirió la propiedad de la empresa de servicios financieros Fintech Inversiones. Sin embargo, las empresas que no operan en la bolsa de Nueva York desconocieron la orden del Departamento del Tesoro y las empresas nacionales paraguayas redoblaron sus vínculos con el grupo Cartes.

El imperio Cartes quedó económicamente escorado pero políticamente fortalecido, algo que el gobierno de Biden no había previsto. Las elecciones de abril mostraron un panorama casi alucinante: la embajada de Estados Unidos apoyaba al competidor de Peña, el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, con tal de oponerse al poder en las sombras de Horacio Cartes. También apoyó a Alegre el presidente saliente Mario Abdo, y, finalmente, Alegre contó con una porción del Partido Colorado, que prefirió ayudar al candidato del enemigo histórico antes de consagrar a Peña. Tan profunda era la división colorada.

El triunfo del economista Peña tuvo otras connotaciones. Lejos de adoptar una postura beligerante frente a Estados Unidos, el flamante presidente reconoció que el gobierno de Biden tenía todo el derecho a decidir quién podía hacer negocios en su propio país, pero reclamó la misma potestad para el suyo. Y cuando le preguntaron qué haría si se solicitaba la extradición de Cartes, dijo que no se entrometería, porque era un asunto de la Justicia. Hasta ahora, Estados Unidos no ha tomado la iniciativa en ese sentido. Sobre las declaraciones de Blinken –sobre «la significativa corrupción»–, no han circulado pruebas que vinculen a Cartes con el lavado de dinero. Por los antecedentes de las invasiones de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México y Colombia, el presidente de Paraguay sabe que la ausencia de pruebas no es un obstáculo. (Sabe, como cualquier paraguayo, que Estados Unidos tiene la vista fija en la llamada triple frontera, supuesto enclave terrorista, acusación que funciona como tapadera de las intenciones verdaderas: Paraguay no tiene oro, ni cobre, ni estaño, ni petróleo, pero a 1.800 metros de profundidad, en la triple frontera, se ubica el centro geográfico del Acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua más grande del mundo.)

A pesar de los embates estadounidenses, Peña no disimula el apoyo que brinda al presidente del Partido Colorado. En una reciente asamblea, Peña ocupó el estrado junto con Horacio Cartes y asistió a una encendida oratoria de exaltación de la soberanía y de cuestionamientos al «intervencionismo», algo por cierto insólito en el partido que el dictador Alfredo Stroessner supo controlar por décadas. Cosas veredes, Sancho, que no crederes.