Cristales rotos

Al anunciar su renuncia, el ex diputado Daniel Placeres hizo una cerrada defensa de su actuación parlamentaria, que, dijo, tuvo un objetivo: defender a los trabajadores y la industria nacional. Días antes, el fiscal Luis Pacheco había pedido el desafuero y el procesamiento sin prisión por un delito de conjunción del interés personal y el público.

Placeres no era un diputado más

dentro del Mpp. Es un hombre

cercano a José Mujica y tiene estrechos vínculos con el gobierno de Venezuela,

que fueron cuestionados en reiteradas oportunidades por la oposición, en

particular, por el Partido Nacional. “Estoy convencido de que actué

correctamente, de que no incurrí en ninguna falta ética ni legal”, afirmó

en su última alocución como diputado.

El fiscal, por el contrario,

consideró que Placeres...