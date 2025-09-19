«La cuestión territorial y la cuestión política han definido mucho al ultra español»

Cuando tras varios años se alejó de Orgullo Vikingo, todavía nadie había contado la historia del movimiento ultra en España desde la perspectiva de quien vivió el fenómeno desde adentro.
En 2018 le propusieron escribir esta historia. Dudó. Dijo «que sí queriendo decir que no» y sin estar del todo convencido se puso a contactar a viejos amigos y colegas, a revisar antiguos fanzines que publicaban los ultras, a hurgar en documentos oficiales y a entrevistar a decenas de integrantes de estos grupos, desparramados por todo el país.
El resultado fue La tribu vertical (Libros del K. O., España, 2024).
Con el rigor periodístico y la pluma de los que saben contar historias, Borja Bauzá narra el origen, el desarrollo y la transformación de los grupos ultras españoles, lo que en Uruguay llamamo...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate