«La cuestión territorial y la cuestión política han definido mucho al ultra español» - Semanario Brecha
Con el periodista y exbarrabrava Borja Bauzá

«La cuestión territorial y la cuestión política han definido mucho al ultra español»

Rafael Rey
19 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Borja Bauzá nació en Madrid, en 1985, y, antes de estudiar Historia y terminar siendo periodista, fue primero hincha del Real Madrid (todavía lo es) y después integrante de Orgullo Vikingo, uno de los grupos ultras del equipo.

Hinchas del Real Madrid durante un partido por de UEFA Champions League. AFP, NurPhoto, Roberto Tommasini

Cuando tras varios años se alejó de Orgullo Vikingo, todavía nadie había contado la historia del movimiento ultra en España desde la perspectiva de quien vivió el fenómeno desde adentro.
En 2018 le propusieron escribir esta historia. Dudó. Dijo «que sí queriendo decir que no» y sin estar del todo convencido se puso a contactar a viejos amigos y colegas, a revisar antiguos fanzines que publicaban los ultras, a hurgar en documentos oficiales y a entrevistar a decenas de integrantes de estos grupos, desparramados por todo el país.
El resultado fue La tribu vertical (Libros del K. O., España, 2024).
Con el rigor periodístico y la pluma de los que saben contar historias, Borja Bauzá narra el origen, el desarrollo y la transformación de los grupos ultras españoles, lo que en Uruguay llamamo...

