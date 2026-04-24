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Pedro Sánchez, nuevo pope del progresismo global

El acróbata

Francisco Claramunt
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

El presidente del gobierno español se perfila como una referencia internacional para los progresismos con su postura de enfrentamiento a Donald Trump, sus críticas a Israel y su llamado a regular las big tech. ¿Pero cuánto hay de sólido detrás de esa imagen y cuánto de hábil cálculo político? Brecha entrevistó al respecto al investigador Ekaitz Cancela.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (C), junto al presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva (I), y la primera dama brasileña, Rosangela “Janja” da Silva, durante una “Reunión en Defensa de la Democracia”, en Barcelona, ​​el 18 de abril. AFP, Oscar del Pozo.

El progresismo mundial tiene nuevo líder. O, al menos, eso es lo que se trasluce en los discursos de la cumbre de Barcelona celebrada la semana pasada. La IV Reunión en Defensa de la Democracia, a la que acudieron grandes figuras del sector, desde el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hasta la mexicana Claudia Sheinbaum, desde el neoyorquino Zohran Mamdani hasta la italiana Elly Schlein, tuvo como protagonista central al anfitrión, el primer ministroespañol, Pedro Sánchez. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha alzado como el gran contradictor de Trump, la voz más fuerte en defensa de la paz, el único mandatario europeo en plantarle cara a Israel, el nuevo Quijote de la lucha contra las extremas derechas. ¿Pero es el de Sánchez un modelo prometedor para una izquierda ...

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Publicado en: Edición 2109 Mundo
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