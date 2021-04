Día de solidaridad y movilización atípica

Este va a ser un Primero de Mayo particular, ya que el PIT-CNT resolvió no hacer el tradicional acto ni una caravana como la del año pasado. La oratoria va a hacerse desde un acto virtual transmitido en vivo, a las 18.45, en el que van a hablar Flor de Liz Feijoo, secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, y Tamara García Sánchez, integrante de la dirección nacional de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios y responsable del departamento de jóvenes del PIT-CNT. Brecha conversó con García sobre lo que le hace sentir hablar un Primero de Mayo: «Me emociona tremendamente, me hace acordar a mis abuelos, a mis abuelas, me hace acordar a todas las compañeras que pelearon para que el Primero de Mayo pueda tener cara de mujer. Que las voces sean de mujeres no es...