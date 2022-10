«El abuelo Xi Jinping se preocupa por el pueblo»

La rama local del Partido Comunista Chino (PCCH) a la que pertenezco tiene 34 miembros y suele ser bastante activa. El año pasado se enviaron 14 materiales de estudio, cada uno con un curso en video de entre dos y tres horas. En el primer semestre de este año, el secretario de la rama local hizo solo tres envíos. El primero fue en enero, cuando publicó una «Consulta de opiniones sobre los representantes de la rama de Beijing para el XX Congreso del Partido». Este es un proceso esencial que se lleva adelante entre las bases antes de cada congreso del partido. El XX congreso va del 16 al 22 de octubre y se espera que en él Xi Jinping rompa con el límite de dos mandatos y sea reelegido como secretario general, lo que garantiza su reelección como presidente del país. El aviso fue enviado a las 14.47 del 19 de enero. El secretario de la rama local escribió: «Debido a limitaciones de tiempo, responda antes de las 15.20 de hoy. Si no responde [antes de la fecha límite], su opinión se considerará como de consentimiento».

El archivo de Word que recibimos enumeraba a los seis representantes propuestos de nuestro distrito local, con sus fechas de nacimiento, posiciones actuales en la administración y el partido, y cualquier premio o título honorífico que pudieran haber recibido. Eran cuatro hombres y dos mujeres. Sus nombres no eran familiares para nosotros, pero sí lo eran sus posiciones y títulos. El primero en la lista era el secretario general del comité distrital del partido. Tiene el rango administrativo más alto en nuestro distrito, uno de los 16 en Beijing. También era el único de los candidatos sin medalla. Los otros candidatos eran los titulares de un centro local para el control de enfermedades, una comisaría, un tribunal local, un tribunal de arbitraje de conflictos laborales y una comunidad de subdistrito. Sus medallas incluían Miembro Destacado del Partido Comunista, Abanderada Roja del 8 de Marzo (para conmemorar el Día Internacional de la Mujer), Medalla del Primero de Mayo al Trabajo e Individuo Avanzado en la Lucha contra la Pandemia del Coronavirus. Como esta no era una elección en la que pudiéramos votar, no tuvimos mucho para hacer. Podíamos llamar a la rama del partido para expresar nuestro consentimiento verbalmente o simplemente responder al mensaje con la palabra acuerdo. En Beijing hay 2,2 millones de miembros del partido, uno de cada diez ciudadanos. Mi rama es una de las 95 mil del nivel básico organizativo en la ciudad. El número total de miembros del partido en China en 2021 era de 96,7 millones (un aumento neto de 3,4 millones, o 3,6 por ciento, con respecto a 2020), organizados en 4,9 millones de ramas en todo el país. Todos los miembros recibieron consultas similares en enero de este año y todos dieron su «consentimiento» (activa o pasivamente).

El segundo envío fue el 4 de mayo: «La situación actual en materia de prevención y control del coronavirus es grave y complicada. Para dar esta dura batalla, llamamos ahora a los miembros del partido a que trabajen en la primera línea de su comunidad, a participar en el trabajo de prevención y control epidémico». Algunos casos de ómicron se detectaron cerca de mi complejo de apartamentos, por lo que fue el primero de Beijing en ser puesto bajo cuarentena este año. El ambiente en la sede local del partido era positivo y ordenado. Nadie se quejó, nadie expresó sus verdaderos sentimientos. Los miembros voluntarios del partido agregaron sus nombres al calendario de turnos. Cada mañana, los que estaban de servicio fueron al centro comunitario a ponerse trajes protectores blancos y luego fueron de edificio en edificio, llamando a los residentes a bajar a hacerse test. A cambio de su servicio, sus horas de voluntariado fueron certificadas por la rama local del partido. La persona que ocupó el primer lugar entre los voluntarios de nuestra comunidad trabajó 71 horas durante el mes de confinamiento.

El tercer envío fue un recordatorio sobre el pago de la cuota partidaria. La aplicación e-home para miembros del PCCH ha estado experimentando fallas desde su lanzamiento, con el resultado de que muchos miembros no han pagado durante los últimos seis meses. En julio, nuestra rama del partido finalmente retomó las tareas de estudio y formación de los miembros, que durante los últimos años se han realizado principalmente online. Desde que Xi Jinping asumió el cargo, el estudio ideológico ha ocupado cada vez más de nuestro tiempo. Los miembros del partido deben aprender los discursos de Xi. Se nos pide que los absorbamos «en el cerebro» (el órgano de la racionalidad y la lógica) y «en el corazón» (emoción y lealtad) y luego combinemos «el aprendizaje con la acción». La organización del partido continuamente encuentra nuevas formas de alentar y obligar a los miembros a estudiar, estudiar y estudiar, y monitorear que efectivamente lo hagan.

Un pequeño número de miembros de elite estudian a tiempo completo en escuelas especiales durante cierto período. Este año, la Escuela Central del Partido aceptó a más de 600 cuadros superiores, seleccionados por los gobiernos central y provinciales, para estudiar durante cinco meses en su campus en el noroeste de Beijing. Uno de mis conocidos participó de esa instancia. Me sorprendió lo mucho que cambió en cinco meses. Ahora come comidas saludables tres veces al día, no bebe alcohol, se acuesta temprano y hace ejercicio todo el tiempo. En la escuela no había mucho más para hacer. Todos los días caminaba durante una hora alrededor de un lago artificial, con carpas koi brillantes y una isla de cisnes negros. Perdió 5 quilos. Se dice que experiencias como la suya son algo común. Antes de que se les permita graduarse y abandonar el campus, el Departamento de Organización del Comité Central del PCCH entrevista a los cuadros para averiguar si han alcanzado sus objetivos de estudio y si han expresado su lealtad total a Xi Jinping y al partido. Su cosecha espiritual es intangible en este momento, pero puede volverse tangible más adelante, cuando progresen en la escala partidaria.

***

Este verano, la mayoría de los miembros del partido, incluida yo misma, hemos tenido que estudiar el pensamiento de Xi Jinping, usando sitios web recientemente desarrollados. El secretario de nuestra sucursal le dio la información de nuestra tarjeta de identificación a un desarrollador de sitios web: para iniciar sesión, todo lo que necesitábamos ingresar era nuestro número de identificación, con los últimos seis dígitos como contraseña. Cada ciudadano chino tiene un número de identificación único, de 18 dígitos, que sirve tanto como número de seguro médico como de seguridad social. Está compuesto por los códigos de provincia, ciudad, distrito, condado, fecha de nacimiento y comisaría bajo cuya jurisdicción vive una persona. El penúltimo dígito es para la identificación de género (los números impares son masculinos, los pares son femeninos).

Cuando inicio sesión, descubro que mi número de teléfono móvil ya está incluido en la «Información de la cuenta». Me siento incómoda con este tipo de cosas, pero estoy acostumbrada. Hago clic en «Plan de formación» debajo de «Centro de aprendizaje» y veo que hay 12 cursos obligatorios, con una duración total de 50 horas. La fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2022, pero el secretario de la rama local nos ha dicho que debemos terminar antes de finales de noviembre. El comité local necesita tiempo para armar los informes que llevarán el estudio del año a una conclusión exitosa. No debería quejarme. Los miembros que trabajen en oficinas de la rama local del partido deberán estudiar 80 horas; cuanto más se sube en la jerarquía, más tiempo se espera que se dedique.

Los títulos de los 12 cursos son abrumadores: 1) Guía del Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era; 2) Iniciativa de la Franja y la Ruta: reconstruyendo China, reconstruyendo el mundo; 3) Decimocuarto Plan Quinquenal para el Desarrollo Nacional Económico y Social de la República Popular China y un resumen de la Visión 2035; 4) Pensamiento Xi Jinping sobre la civilización ecológica; 5) Superar el Obstáculo y Alcanzar un Nuevo Nivel, y Unirnos para el Futuro: interpretación del espíritu de las dos sesiones nacionales de 2022; 6) Núcleos y claves: ¿Qué tipo de socialismo con características chinas defenderemos y desarrollaremos en la nueva era?; 7) De la historia del PCCH: un siglo de progreso; 8) Más allá del milenio: los logros y la experiencia del PCCH en la construcción de una nueva China; 9) Conocimiento y práctica de la prevención y el control de la epidemia de coronavirus en el marco de la normalización de la pandemia; 10) La salud comienza desde el corazón; 11) Exploración y futuro de las aplicaciones blockchain; 12) Problemas de sueño y su prevención para los empleados en el lugar de trabajo.

El primer curso contiene diez horas de conferencias y los otros 11, entre tres y seis horas cada uno. ¿Por dónde empezar? Hago clic en el primer curso, que trata el tema más importante: el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Dado que cada secretario general del Comité Central del PCCH crea una «teoría» mientras está en el poder y la incorpora a la Constitución, el segundo párrafo de la carta magna –la guía para la acción– se hace cada vez más largo. Al marxismo-leninismo y al Pensamiento Mao Zedong le siguen la Teoría Deng Xiaoping, las Tres Representaciones de Jiang Zemin, la perspectiva científica del desarrollo (de Hu Jintao) y ahora el «pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era» (Xi Jin Ping Xin Shi Dai Zhong Guo Te Se She Hui Zhu Yi Si Xiang, abreviado como XJPXSDZGTSSHZYSX). Ya sea que Xi haya superado o no a sus predecesores en la calidad de su teoría, ciertamente los ha superado en la cantidad de caracteres necesarios para describirla. Los lectores de noticias, los miembros del PCCH e incluso los profesores de las escuelas del partido luchan con ello. La gente ha especulado que la larga cadena de caracteres refleja la profundidad de su teoría; casualmente, hace que sea difícil abreviarla. Los medios de comunicación y los cuadros del partido generalmente la simplifican a «Pensamiento Xi Jinping», lo que la coloca tête à tête con el Pensamiento Mao Zedong y la Teoría Deng Xiaoping. Hasta ahora, sin embargo, ningún documento oficial ha contenido la frase de por sí. Al momento de escribir este artículo, antes del Congreso del Partido, Xi no ha sido elevado al mismo nivel que Mao y Deng. Así que me limitaré a usar XJPXSDZGTSSHZYSX cuando así sea necesario.

***

El presídium del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebra su primera reunión en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el 15 de octubre. Xinhua, Huang Jingwen

¿De qué se trata el XJPXSDZGTSSHZYSX? Según el instructor del primer curso, el doctor Song –director de la Sección de Enseñanza e Investigación de Educación Ideológica y Política del Departamento de Enseñanza e Investigación de Teoría Marxista de la Escuela Central del Partido (es apenas uno de los varios títulos que ostenta y no el más corto)–, el informe del XIX Congreso del Partido divide el XJPXSDZGTSSHZYSX en Ocho Aclaraciones y Catorce Imperativos. Bajo las Aclaraciones y los Imperativos hay otras divisiones, como el Plan Integrado de las Cinco Esferas, para coordinar el progreso económico, político, cultural, social y ambiental, y la Estrategia Integral de Cuatro Ángulos, para construir un país socialista moderno, promover la reforma, promover el Estado de derecho socialista y fortalecer el autogobierno del partido. Están las Cuatro Confianzas: confianza en el camino del socialismo con características chinas, confianza en la verdad de la teoría, confianza en la superioridad del sistema socialista con características chinas y confianza en los valores culturales de China. Las Dos Defensas son defender de forma resuelta la autoridad y el liderazgo del Comité Central del Partido, y defender de igual manera la posición del secretario general Xi Jinping como centro del Comité Central y núcleo de todo el partido. Hay más divisiones, pero basta con una exposición de tres horas de las Aclaraciones y los Imperativos para que la concentración empiece a trastabillar.

Las Ocho Aclaraciones se nos dan en largas diapositivas separadas entre sí. Intentaré resumirlas: 1) la tarea general (realizar la modernización socialista y rejuvenecer la nación); 2) el principal conflicto social (la contradicción entre la necesidad de las personas de tener una vida mejor y un desarrollo nacional inadecuado); 3) el plan de construcción del socialismo con características chinas; 4) el objetivo de mejorar el sistema socialista y modernizar el sistema de gobierno; 5) el objetivo de construir un país socialista sujeto al Estado de derecho socialista con características chinas; 6) el objetivo de fortalecer el ejército en la nueva era (incluida la creación de un ejército popular de primer nivel mundial que obedezca el mando del partido); 7) el objetivo de fomentar un nuevo tipo de relaciones internacionales y construir una comunidad global con un destino común para toda la humanidad.

La aclaración final, la octava, vale la pena citarla íntegramente: «Que el rasgo esencial del socialismo con características chinas es el liderazgo del PCCH; que la mayor ventaja del sistema de socialismo con características chinas es el liderazgo del PCCH; que el partido es la máxima fuerza de liderazgo político, estableciendo los requisitos generales para fortalecer al partido en la nueva era y enfatizando la importancia de reforzar los pilares políticos del partido». (El objeto de cada cláusula es el partido; sorprendentemente, en este documento fundamental, la gramática del texto chino no es muy clara).

Los Catorce Imperativos son más cortos. Todos incluyen la frase «adherirse a» y son esencialmente una lista de lo que deben hacer los miembros del grupo para implementar el XJPXSDZGTSSHZYSX. Los miembros del partido deben adherirse a: 1) el liderazgo del partido en todos los esfuerzos; 2) el desarrollo centrado en el pueblo; 3) la reforma integral y profunda; 4) una nueva visión para el desarrollo; 5) las personas que gobiernan el país; 6) la gobernanza socialista basada en la ley; 7) los valores socialistas fundamentales; 8) la mejora de la vida del pueblo a través del desarrollo; 9) la armonía entre la humanidad y la naturaleza; 10) un enfoque holístico de la seguridad nacional; 11) la dirección absoluta del partido sobre el ejército popular; 12) el principio de «Un país, dos sistemas» para la reunificación nacional; 13) la construcción de una comunidad global con un destino común; 14) la aplicación plena y rigurosa de la disciplina partidaria.

No mucho después de que comenzara el video, el teclado de mi computadora comenzó a calentarse y la torre empezó a hacer un zumbido. No era una buena señal. Para terminar la lección rápidamente, traté de arrastrar la barra de progreso del video hasta el final, un truco que usamos el año pasado. Para mi horror, cuando empecé a reproducir la segunda conferencia, el programa me dijo que solo había visto el 42 por ciento de la primera. No me dijo qué 42 por ciento. Los programadores han mejorado su vigilancia desde la sesión de estudio del año pasado.

***

El estudio del XJPXSDZGTSSHZYSX no se limita a los miembros del partido ni a los adultos. Cuando volvieron las clases en setiembre, los escolares de todo el país encontraron un nuevo libro de texto, el Libro del estudiante del Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era. En abril, el Ministerio de Educación emitió un nuevo plan de estudios para niños y jóvenes y estipuló que el currículo adoptaría «la implementación del Libro del estudiante… como su tarea principal». El ministerio ha desarrollado cuatro ediciones de los libros de texto de Xi para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. En las portadas de todos ellos hay citas de Xi Jinping. Cuando los niños menores de 10 años sacan sus libros de texto, lo primero que leen es: «Abróchate bien el primer botón de la vida». El lema para los niños de 10 a 12 años es: «La felicidad se logra con trabajo duro». Los medios oficiales llaman a estas palabras «frases de oro que contienen el poder de la verdad, el pensamiento, la sabiduría y la personalidad», y las clases de Xi se denominan «lecciones de oro». La cita sobre la «felicidad» se tomó del discurso de Año Nuevo de 2018 de Xi y se ha extendido a través de los canales de televisión chinos, vallas publicitarias e Internet. La oración que la precede dice: «Los pasteles no llueven del cielo».

Una madre cuyo hijo de 10 años asiste a una de las escuelas primarias estatales de elite de Beijing me dijo hace poco: «No veo la diferencia entre las clases de idioma chino y las de ideología». Esto es consistente con –de hecho es estipulado en– el nuevo plan de estudios. El Ministerio de Educación requiere la integración de las lecciones de Xi no solo en las clases de idioma chino e historia, sino también en las de matemáticas, física, geografía e incluso las de educación física. El libro de texto para los primeros años de la escuela primaria incluye la «Lección dos: sigo al Partido Comunista de todo corazón», que tiene una sección titulada «El abuelo Xi Jinping se preocupa por el pueblo». El plan de la lección instruye a los maestros a «infiltrar en los estudiantes la esencia del “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” para que busquen la felicidad del pueblo, el rejuvenecimiento de la nación y contribuyan al mundo. La clase está diseñada para hacer que los estudiantes sientan amor y admiración por el presidente Xi Jinping desde el fondo de sus corazones, y que se sientan orgullosos de que China tenga un gran líder».

***

A fines de agosto, el mismo día en que se anunció que el 16 de octubre se llevaría adelante el XX Congreso del Partido, más de 1.600 ciudades se declararon zonas de alto riesgo por covid y más de 1.400 de riesgo medio. Como resultado, millones de residentes fueron nuevamente encerrados en sus hogares, incluidos los habitantes de ocho ciudades con poblaciones de más de 10 millones. Ochenta y siete ciudades declararon su cambio de estatus una hora después del anuncio. Llevar a cabo la política draconiana de «covid cero» fue una forma efectiva para que los secretarios del partido en estas ciudades demostraran su lealtad a Xi. En Hebei, el «foso de Beijing», el secretario general local anunció que la provincia quedaría libre de casos de covid en cinco días: «Si no se logra el objetivo, se despedirá al secretario del partido de la ciudad/distrito/condado». Un distrito emitió un aviso a los ciudadanos en el que advertía que quienes se negaran a cooperar serían castigados. De esta forma, miles de secretarios generales provinciales proclamaron su lealtad. Eclipsándolos a todos estaba el secretario general de Tianjin, quien declaró: «Si la lealtad no es absoluta, es una absoluta deslealtad».

El 5 de setiembre, un terremoto de magnitud 6,8 sacudió la provincia de Sichuan. Los residentes locales, que ya soportaban la cuarentena, una ola de calor y cortes de energía debido a la alta demanda de electricidad, corrieron escaleras abajo para encontrar las puertas de sus edificios cerradas. Un jefe de la comunidad envió un mensaje de advertencia en We Chat: «No intentes escapar». Explicó al Diario del Pueblo que era más seguro quedarse en casa durante la cuarentena.

Guiyang, la capital de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, tiene un área famosa llamada Hua Guo Yuan (‘jardín de flores y frutas’), que alberga a medio millón de residentes. Una noche, un residente subió una foto que mostraba dos edificios altos, uno al lado del otro. Cientos de ventanas brillaban iluminadas en uno de los edificios y destacaban contra la niebla nocturna. El edificio de al lado estaba en completa oscuridad. Sus habitantes estaban sujetos a una «autorización dinámica», un proceso en el que los casos positivos de covid y las personas en contacto con ellos, incluidas las familias que viven en su mismo edificio, son subidas a ómnibus y trasladadas a una zona administrativa diferente. Así, las autoridades pueden declarar que han alcanzado el objetivo del gobierno de lograr cero casos, al menos en el área de la que son responsables. Aquellos que se nieguen a cooperar pueden ser detenidos o multados, y pueden terminar con antecedentes penales o ser incluidos en una lista negra de «personas no confiables», lo que les impide obtener préstamos bancarios y –junto con sus familiares– los imposibilita de unirse al ejército o al partido, tener trabajos en el servicio civil u otro empleo estatal. Nadie se niega a ser reubicado.

Por poco tiempo, los videos que mostraban las escenas de evacuación evadieron la censura de Internet y se subieron a Youtube. Se podía ver a los residentes con batas de color azul claro haciendo cola en silencio en dos filas antes de subir a los ómnibus. Se los ve dentro de los vehículos con las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado para evitar la transmisión. Algunas personas que fueron reubicadas denuncian que durante el traslado no se les da de comer ni beber durante horas, porque no se les permite bajar del ómnibus para usar el baño. A menudo, su destino es un edificio sin terminar, con paredes y pisos de hormigón visto. Un video mostraba un baño con el piso cubierto de agua y dos ladrillos para caminar encima. El inodoro era como una isla en el agua sucia. Una voz en el video decía: «Esto es peor que la cárcel. No somos criminales. No hicimos nada malo».

El 18 de setiembre a las 2.40, uno de los ómnibus que trasladaba a los ciudadanos fuera de Guiyang se salió de la carretera y cayó por una pendiente de 8 metros. Veintisiete personas murieron y 20 resultaron heridas. Los pasajeros, junto con cientos de personas más, habían subido al vehículo a medianoche sin información sobre adónde los llevaban ni por qué. Casi todos habían dado negativo al covid, pero estaban allí porque se había detectado uno o más casos en su comunidad. Según mensajes enviados por los pasajeros, los choferes del autobús, que vestían batas blancas protectoras, estaban exhaustos por la falta de sueño. Algunos de los pasajeros habían oído que los iban a enviar a Libo, una ciudad más pequeña a unas siete horas de la capital. Los ómnibus siguieron llegando para transportar residentes de Guiyang, incluso después del accidente. Hay 38 millones de personas viviendo en Guizhou, y ha habido 309 casos oficiales de covid y dos muertes en la provincia desde el comienzo de la pandemia.

Mientras tanto, he progresado con mi estudio requerido. He visto la conferencia del noveno curso, «Conocimiento y práctica de la prevención y el control de la epidemia de coronavirus en el marco de la normalización de la pandemia». El disertante citó el discurso de Xi Jinping pronunciado el 22 de mayo de 2020. Las palabras de Xi aparecieron en la pantalla para ser memorizadas: «La gente es lo primero, la vida es lo primero, y protegeremos la vida y la salud del pueblo a toda costa. Secretario general Xi Jinping».

* Long Ling es funcionaria pública en Beijing y miembro del Partido Comunista Chino.

(Publicado originalmente en London Review of Books. Traducción de Brecha.)