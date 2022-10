El arca crítica

No se ve simplementelo que está ante los ojos,sino lo que se puede verdesde la memoriaalbergada en los ojos.Noé Jitrik

Décadas atrás, analizando la narrativa de Felisberto Hernández, me llamó la atención la singular riqueza de su prosa a partir de elementos tan humildes, sobre todo teniendo en cuenta la escasa escolaridad del uruguayo –apenas concluyó la educación primaria–. No es de extrañar, entonces, que lo haya asociado con la expresión «riqueza de la pobreza», que acuñó Noé Jitrik a propósito del Facundo de Sarmiento y que, años después, retoma para analizar la poesía de César Vallejo. «Una ecuación: pobreza del entorno, riqueza del producto»: fórmula paradójica y estructurante que Jitrik convierte en reflexión nodal sobre la identidad de la cultura latinoamericana, la que, por me...