Inesperadamente, las elecciones al directorio del Banco de Previsión Social (BPS) se han vuelto objeto de apasionados debates. Por primera vez desde que existe representación de los trabajadores en ese organismo –es decir, desde 1992– el PIT-CNT ha perdido ese lugar. En el orden de los pasivos, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) mantuvo su histórico lugar de representación en el directorio. En lo fundamental, la Onajpu ha sido aliada del movimiento sindical, aunque haya tenido ocasionales discordancias. Se habla menos de los sacudones en la representación empresarial, pero allí también pasaron cosas, aunque como es habitual los titulares seguirán entretenidos en los antecedentes penales de Lorena Roqueta, la candidata de la lista 15 que se quedó ...
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