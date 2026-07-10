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Bañados de Carrasco: entre el economicismo y la resignación

El descarte

Salvador Neves
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La misteriosa exclusión de los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos, contemporánea a la presentación de un proyecto inmobiliario para sus orillas, provocó suspicacias que el Ministerio de Ambiente no parece estar interesado en despejar. Sin embargo, la insistencia de los vecinos y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay otorgan a la Junta Departamental de Montevideo una oportunidad para reconsiderar la omisión. El doctor en Ciencias Ambientales Marcel Achkar afirma, por su parte, que la recuperación de este humedal debería ser una causa metropolitana.

Bañados de Carrasco, departamento de Canelones. Diego Vila.

«Lo que nos molestó particularmente a los vecinos y nos llevó a organizar la movida en que estamos fue que, de un día para otro, el gobierno sacó los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos. Pedimos explicaciones. Nos recibieron la carta, pero nunca nos respondieron. E inmediatamente después empieza a saberse del proyecto de urbanización […] Nos explotó la cabeza.» Esto había dicho al semanario la profesora de Geografía Mariela Delbono, nacida en el mismo establecimiento rural del entorno del bañado en el que sigue residiendo desde hace medio siglo. Fue a principios de mayo, y desde entonces siguen sin aparecer las razones de la exclusión. El viernes pasado, el Ministerio de Ambiente (MA) respondió a Brecha la solicitud de acceso a la información sobre el expediente del cas...

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Publicado en: Edición 2120 Uruguay
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