El descarte

«Lo que nos molestó particularmente a los vecinos y nos llevó a organizar la movida en que estamos fue que, de un día para otro, el gobierno sacó los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos. Pedimos explicaciones. Nos recibieron la carta, pero nunca nos respondieron. E inmediatamente después empieza a saberse del proyecto de urbanización […] Nos explotó la cabeza.» Esto había dicho al semanario la profesora de Geografía Mariela Delbono, nacida en el mismo establecimiento rural del entorno del bañado en el que sigue residiendo desde hace medio siglo. Fue a principios de mayo, y desde entonces siguen sin aparecer las razones de la exclusión. El viernes pasado, el Ministerio de Ambiente (MA) respondió a Brecha la solicitud de acceso a la información sobre el expediente del cas...