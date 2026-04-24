Esa puerta que no para de girar - Semanario Brecha
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Conflicto de intereses en la evaluación de los proyectos del petróleo offshore

Esa puerta que no para de girar

Rosario Touriño
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Una profesional que, como consultora privada, trabajó en el informe de impacto ambiental presentado por la petrolera que planea hacer un pozo exploratorio en el océano uruguayo fue contratada por el Ministerio de Ambiente y participó en la evaluación oficial de ese mismo proyecto. La técnica convocó en diciembre a organizaciones ambientales para un estudio de percepción social, requerido por la multinacional Apache, y en marzo juzgó esos mismos documentos como funcionaria de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

Buque de perforación. Extraído del Proyecto de Campaña de perforación exploratoria de Apa Corporation, Febrero 2026.

Las empresas que presentan proyectos al Ministerio de Ambiente (MA) calificados con la categoría de mayor riesgo (la c) están obligadas a entregar un estudio de impacto ambiental completo. Entre las exigencias requeridas por un documento de esta magnitud está la presentación de un estudio de percepción social. Este tipo de análisis suele ser encomendado por las empresas privadas especializadas en estudios de impacto ambiental «de parte» a consultoras de comunicación corporativa subcontratadas. En términos básicos, estas asesorías convocan a una serie de actores privados y públicos con el fin de recabar su visión sobre la actividad en cuestión, califican su nivel de «poder» y de «influencia» en la opinión pública, y sugieren una estrategia comunicacional a la empresa que va a implementar el...

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Publicado en: Edición 2109 Uruguay
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