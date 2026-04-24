Esa puerta que no para de girar

Las empresas que presentan proyectos al Ministerio de Ambiente (MA) calificados con la categoría de mayor riesgo (la c) están obligadas a entregar un estudio de impacto ambiental completo. Entre las exigencias requeridas por un documento de esta magnitud está la presentación de un estudio de percepción social. Este tipo de análisis suele ser encomendado por las empresas privadas especializadas en estudios de impacto ambiental «de parte» a consultoras de comunicación corporativa subcontratadas. En términos básicos, estas asesorías convocan a una serie de actores privados y públicos con el fin de recabar su visión sobre la actividad en cuestión, califican su nivel de «poder» y de «influencia» en la opinión pública, y sugieren una estrategia comunicacional a la empresa que va a implementar el...
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