El día después

No hubo cámaras de seguridad que registraran lo que sucedió esa noche, pero la filmación de una Go Pro muestra que el jefe del operativo mandó cortar las grabaciones y que dos policías patearon a Carlos Núñez, preso en el penal de Libertad, después de que ya estaba tirado en el piso, herido. La autopsia estableció que no fue un arma blanca la que le perforó el bazo y generó que se desangrara durante las dos horas en que, inútilmente, pidió a gritos el auxilio médico. Y, sin embargo, al Ministerio del Interior le tomó más de un mes y medio abandonar la teoría de que lo había apuñalado un compañero, para empezar a aceptar que fue un policía el que le disparó y que por eso, y porque no se le brindó asistencia médica a tiempo, murió.