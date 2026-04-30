El estrecho de Ormuz y el ascenso de la nueva energía - Semanario Brecha
Edición 2110 Suscriptores
Escenarios de posguerra

El estrecho de Ormuz y el ascenso de la nueva energía

Admin Brecha Francisco Claramunt
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Aunque algunos países insisten con desarrollar su industria petrolera, en el mundo se acelera la transición energética. La guerra horada la confianza en los combustibles fósiles, y las energías renovables ya cubren por sí solas los aumentos en la demanda mundial de electricidad.

Motociclistas en una gasolinera en Metro Manila, luego de que el presidente de Filipinas declarara el estado de emergencia energética nacional, el 24 de marzo en Filipinas. AFP, Anadolu, Daniel Ceng.

Afamada por sus finas sedas y suaves muselinas, Surat fue uno de los más prósperos centros industriales del imperio mogol. Tal fue su fortuna que, además de curar humanos, la ciudad contaba con hospitales para vacas y caballos. Incluso las moscas eran atendidas por los médicos locales, para satisfacción de los jainistas y su compasiva doctrina, y para confusión de los viajeros occidentales. Ni las sucesivas epidemias ni las restricciones impuestas por los conquistadores británicos pudieron acabar con las maravillas de Surat. Pero lo que no lograron esas calamidades parece estar ocurriendo gracias al bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Miles de obreros textiles abandonaron Surat el último mes, camino a las aldeas rurales de sus antepasados. Lo m...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2110 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2106 Suscriptores
El hidrógeno verde y sus dilemas

Un laboratorio

Salvador Neves
Edición 2072 Suscriptores
Criptomonedas y agronegocios: la última moda del gran capital en Uruguay

Los mineros del clic

Luciano Costabel
Edición 2022 Suscriptores
Acumulación de sanciones en empresas distribuidoras de gas envasado

Inflamables

Luciano Costabel
Columnas de opinión
La apuesta del gobierno por los clientes de gran porte en el sector eléctrico

En contra del interés general

Roberto Chiazzaro
Edición 1997 Suscriptores
Un decreto del gobierno favorece a grandes consumidores de energía eléctrica

Usina de beneficios

Luciano Costabel