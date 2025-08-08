Los mineros del clic – Semanario Brecha
Edición 2072 Suscriptores
Criptomonedas y agronegocios: la última moda del gran capital en Uruguay

Los mineros del clic

Luciano Costabel
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Tether ya no se conforma con el mundo de las criptomonedas. Su desembarco en Adecoagro –con miles de hectáreas en Uruguay, Argentina y Brasil–, que se suma a sus operaciones de minado de bitcoin en territorio uruguayo, marca un nuevo capítulo en su estrategia por conectar el capital digital con el control de recursos estratégicos. Una sinergia que, impulsada por un «conocido» político uruguayo, podría dilucidar la relación entre el poder financiero digital y la política en la región.

Servidores de una granja para minería de criptomonedas Freepik

Cuando en mayo de 2024 la revista Forbes le preguntó al empresario italiano Paolo Ardoino sobre el futuro del mercado global de criptomonedas, su respuesta fue concreta pero contundente: «Es bueno tener dinero resistente, pero si solo tienes dinero resistente y todo lo demás está centralizado, puede destruirse rápidamente. Uno de nuestros lemas es “construir para el apocalipsis”».
Unos meses antes de plantear aquella singular visión, Ardoino, de 41 años, había sido designado como director ejecutivo de la empresa Tether. Gracias a su cercanía con Giancarlo Devasini –excirujano plástico devenido en gurú cripto y uno de los principales accionistas de la compañía–, accedió a una de las firmas de tecnología financiera más influyentes del mundo. A través de su producto estrella –la moneda digita...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2072 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2072 Suscriptores
Los contratos del INAC con Frank Mitloehner y su incidencia en las mediciones de metano de la ganadería

Calculadora ganadera

Maximiliano Manzoni
Edición 2072 Suscriptores
Con los directores del nuevo instituto de sistemas alimentarios de la Udelar

«Los gobiernos no impulsaron otra cosa que la productividad»

Rosario Touriño
Edición 2070 Suscriptores
El futuro del abastecimiento de agua en el área metropolitana

Después de Neptuno

Luciano Costabel
Edición 2070 Suscriptores
Con el doctor en Biología Luis Aubriot

«En la cuenca del Santa Lucía, la prioridad tiene que ser el agua potable»

Rosario Touriño
Edición 2068
Pese a los graves impactos ecológicos, el gobierno continuará con la exploración de petróleo

La quimera del offshore

Rosario Touriño