Un laboratorio

A los que nos gustaba mucho Julio Verne y leímos […] Veinte mil leguas de viaje submarino sabemos que cuando el capitán Nemo le enseña el submarino al profesor americano al que Nemo tiene medio prisionero, al final aquel le pregunta: “Y usted ¿con qué motor funciona?”. Y él le dice: “Con un motor de agua”. […] Lo que hacía Nemo, o adelantaba Verne, era coger agua y descomponer la molécula –no explica cómo–, y decía: “Me sale oxígeno para respirar dentro del submarino y el hidrógeno es lo que hace que se mueva”.» Con esa referencia, Antonio Llardén Carratalá inició hace un lustro su explicación sobre el hidrógeno verde ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado español. Llardén Carratalá es presidente de Enagás SA, empresa que gestiona la distribución de gas en España e impulsa la ...
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