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El hidrógeno verde y sus dilemas

Un laboratorio

Salvador Neves
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

De momento, las esperanzas de descarbonizar el transporte de vehículos pesados, como buques, aviones y camiones, se concentran en la producción de combustible a partir del hidrógeno –«verde»– de bajas emisiones. Pero no parece fácil ni –por supuesto– gratis.

hifglobal.com

A los que nos gustaba mucho Julio Verne y leímos […] Veinte mil leguas de viaje submarino sabemos que cuando el capitán Nemo le enseña el submarino al profesor americano al que Nemo tiene medio prisionero, al final aquel le pregunta: “Y usted ¿con qué motor funciona?”. Y él le dice: “Con un motor de agua”. […] Lo que hacía Nemo, o adelantaba Verne, era coger agua y descomponer la molécula –no explica cómo–, y decía: “Me sale oxígeno para respirar dentro del submarino y el hidrógeno es lo que hace que se mueva”.» Con esa referencia, Antonio Llardén Carratalá inició hace un lustro su explicación sobre el hidrógeno verde ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado español. Llardén Carratalá es presidente de Enagás SA, empresa que gestiona la distribución de gas en España e impulsa la ...

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Publicado en: Cultura Edición 2106
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