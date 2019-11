El grupo de Whatsapp de Cabildo Abierto

‹Manini ha creado el grupo “cabildo abierto”›

Manini —COMPAÑEROS DE CABILDO ABIERTO, HE CREADO ESTE ESPACIO CON EL OBJETIVO DE PODER DISCUTIR PREVIAMENTE LO QUE LUEGO HABLAMOS CON LA PRENSA. ASÍ EVITAMOS DECLARACIONES QUE NO AYUDAN.

Domenech —Comprendido

Sodano —Demas!

Cardoso —Es.una.buena idea

Irene —Como usted mande, mi general (emoji guiñando un ojo)

Manini —TAMBIÉN INCORPORÉ A DESTACADOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN MULTICOLOR, PARA QUE ESTÉN AL TANTO DE NUESTROS MOVIMIENTOS

Mieres —Celebro los espacios de diálogo, reflexión y entendimiento.

‹Manini eliminó a Mieres›

Manini —LO AGREGUÉ SIN QUERER. DISCULPEN

Lacalle Pou —Chicos, me parece muy buena la idea de Guido! O sea, más allá de lo que pensamos, tenemos que cuidar lo que decimos #EsAhora

Talvi —(emojis de aplausos) Luis, siempre con las palabras justas vos

Novick —(emoji de mamadera)

Sodano —jajajajajjajajajajjajajajajjajajaja

Manini —LES PIDO QUE MANTENGAMOS CIERTO ORDEN Y DECORO. QUE NO SUCEDA LO DE LA OTRA VEZ. ESTE ES UN ÁMBITO SOBRE TÁCTICAS DISCURSIVAS Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS

Novick —ya les dige qe no me pongan mas en grupos de politica! aburen!!!

‹Novick salió del grupo›

Manini —NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA.

Sodano —jajajajajaaajajajajajajajajja

Sodano —(video pornográfico con transexuales)

Sodano —Perdonen me confundi de grupo (tres emojis llorando de risa)

Domenech —Me parece irrespetuoso poner cosas de sexo en un grupo donde hay una dama

Irene —Mi general, venga a poner orden (emoji guiñando un ojo)



‹Manini eliminó a Sodano›





Cardoso —Hay.que.eliminarlos.a.todos!!

Domenech —Ves? Tenemos que tener cuidado con lo que decimos

Cardoso —No entendi



‹Manini eliminó a Cardoso›





El grupo se mantuvo en silencio durante un par de horas.

Joven neonazi —Hoy me invitaron a un informativo en horario central, puedo ir?

Lacalle Pou —no!

Talvi —no!

Manini —NO LO CONSIDERO OPORTUNO.

Joven neonazi —Resulta que ahora no puedo decir lo que siento?!?!

Lacalle Pou —O sea, sos nazi… (emoji mirando hacia arriba)

Talvi —Nazi… (emoji mirando hacia arriba)

Joven neonazi —Me reprimen (emoji perdiendo una lágrima)

Manini — AGUANTE UNOS DÍAS, COMPAÑERO

Joven neonazi —Estoy cansado de que me discriminen por lo que pienso



‹Joven neonazi salió del grupo›



Lacalle Pou —Me encanta este grupo, y no tengo nada contra los chicos, pero no puedo perder tiempo. Me voy a estudiar un cacho para el debate de 2029

‹Lacalle Pou salió del grupo›

‹Talvi salió del grupo›



Maneco —Esto es poco serio

‹Maneco salió del grupo›

‹Iafigliola salió del grupo›

‹Claudia Fernández salió del grupo›

‹García Pintos salió del grupo›

‹Luis Almagro salió del grupo›

‹El enano de Salle salió del grupo›

‹Manini eliminó a Domenech›

Manini —HABRÁ NOTADO QUE QUEDAMOS SOLOS, IRENE

Irene —Apague la luz y dese vuelta, mi general (emoji guiñando un ojo).