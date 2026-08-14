 El guiño del caudillo - Semanario Brecha
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La reaparición de Luis Lacalle Pou

El guiño del caudillo

Luciano Costabel
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El primer discurso de Luis Lacalle Pou desde que dejó la presidencia tuvo más de construcción de liderazgo que de lanzamiento electoral. Ante una militancia que lo recibió al grito de «presidente», habló de poder y autoridad, reivindicó el vínculo con la gente y deslizó un movimiento hacia el centro del espectro político. Mientras prepara su regreso, el exmandatario también dejó señales sobre la oposición, la coalición y el perfil con el que pretende disputar las elecciones de 2029.

Luis Lacalle Pou, en el acto por los 190 años del Partido Nacional, el 9 de agosto. Diego Vila.

«Las muchedumbres iluminadas/ por las antorchas de su fe/ y el sacro fuego de su ideal/ alzan al cielo, con arrogancia/ la voz gloriosa del Partido Nacional.» El domingo al mediodía, sobre la calle Juan Carlos Gómez, la liturgia nacionalista volvió a encenderse. Frente a la sede del partido, las banderas blancas y azules se mezclaron con los rostros de Aparicio Saravia, los colores de las distintas agrupaciones y algunos mensajes menos tradicionales. «Los de siempre listos para traccionar», se leía en una bandera acompañada por el dibujo de un tractor. Entre las señoras predominaban los sombreros panamá y los abrigos elegantes. Los hombres, en su mayoría de mediana edad hacia arriba, vestían boinas, camisas y algunos trajes. Había pocos gauchos. Los más jóvenes también iban de saco y camis...

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Publicado en: Edicion 2125 Uruguay
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