 «No hubo un mensaje de generación de esperanza» - Semanario Brecha
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Oscar Bottinelli sobre el discurso de Lacalle Pou

«No hubo un mensaje de generación de esperanza»

Luciano Costabel
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Para Bottinelli, el regreso del expresidente anticipa una disputa por el centro político con el Frente Amplio, en la que la capacidad de gestión será decisiva rumbo a 2029. El politólogo advierte que «hace mucho que el FA no tiene discusiones ideológicas profundas», cuestiona la candidatura única de la oposición bajo un lema común y señala que cerca de un 30 por ciento de los uruguayos expresa desinterés, desilusión o enojo con el sistema político.

Oscar Bottinelli. Magdalena Gutiérrez.

—Días atrás, en TV Ciudad, usted decía que la reaparición de Luis Lacalle Pou iba a ser muy importante porque se trataba de su primera intervención pública relevante desde que dejó la presidencia. Finalmente, dio un discurso que no fue explícitamente electoral, pero que tuvo fuertes definiciones sobre la política, el liderazgo y la autoridad. ¿Qué lectura hace de ese discurso? —La primera aparición programada de Luis Lacalle Pou, a más de un año de dejar la Presidencia de la República, contiene una definición conceptual importante: no hay libertad para el que no tiene justicia; debe equilibrarse libertad y justicia social. Asume pues un pensamiento que puede definirse como de liberalismo social. Consecuentemente, se ubica en el centro matemático del eje izquierda-derecha y del eje estatali...

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Publicado en: Edicion 2125 Uruguay
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