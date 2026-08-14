«No hubo un mensaje de generación de esperanza»

—Días atrás, en TV Ciudad, usted decía que la reaparición de Luis Lacalle Pou iba a ser muy importante porque se trataba de su primera intervención pública relevante desde que dejó la presidencia. Finalmente, dio un discurso que no fue explícitamente electoral, pero que tuvo fuertes definiciones sobre la política, el liderazgo y la autoridad. ¿Qué lectura hace de ese discurso? —La primera aparición programada de Luis Lacalle Pou, a más de un año de dejar la Presidencia de la República, contiene una definición conceptual importante: no hay libertad para el que no tiene justicia; debe equilibrarse libertad y justicia social. Asume pues un pensamiento que puede definirse como de liberalismo social. Consecuentemente, se ubica en el centro matemático del eje izquierda-derecha y del eje estatali...
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