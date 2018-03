El hombre que dibujaba

Para quienes crecimos en los años setenta, Gezzio era el señor de los dibujos. Primero desde El Día de los Niños, más tarde desde Charoná y Patatín y Patatán. Era el que dibujaba. El ubicuo. No importaba si de lo que se trataba era de ilustrar un episodio de la historia nacional, dibujar la fauna y la flora autóctonas, las tiras cómicas en los suplementos para niños o los álbumes de figuritas que nos afanábamos por completar. Lo quisieras o no, te gustara o no, el mundo estaba dibujado por Gezzio.

Su nombre completo era Williams Omar Geninazzio Pólvora y había nacido en Nueva Palmira en una familia de inmigrantes. Su abuelo era un campesino pobre de Tremezzo, que había partido de Italia rumbo a Buenos Aires pero que terminó recalando en Colonia. Su madre provenía de una familia obrera d...