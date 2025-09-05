«El plan de inversiones de OSE es el más ambicioso de su historia» – Semanario Brecha
Edición 2076 Suscriptores
Con el presidente de OSE, Pablo Ferreri

«El plan de inversiones de OSE es el más ambicioso de su historia»

Mariana Contreras
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

Una estructura inadecuada, un déficit que supera las escasas inversiones y, de yapa, dos proyectos millonarios «mal diseñados», heredados del gobierno anterior, que asfixian todavía más al ente. La empresa encargada de producir uno de los recursos estratégicos fundamentales –el agua potable– se enfrenta a una renovación ineludible, en tiempos en los que hay muchos ojos mirándola.

Federico Gutiérrez

—Si una atiende a la importancia que este gobierno, el anterior y la sociedad en general le dan al agua potable, al menos en el discurso, diría que OSE está llamada a ser la estrella de las empresas públicas. Sin embargo, ese papel no parece reflejarse en su presupuesto. ¿Es así?
—OSE fue la cenicienta de las empresas públicas durante mucho tiempo y eso derivó en un organismo que hoy tiene problemas financieros serios, una estructura no acorde a lo que se requiere y problemas en la cantidad de funcionarios. Creo que con la crisis hídrica de 2022-2023 nos dimos cuenta de que el agua es un recurso que hay que cuidar, que la empresa tiene que funcionar bien y para eso se requieren un montón de cambios. Eso hace que haya una sensibilidad importante sobre el tema, a tal punto que dentro de las ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2076 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2070 Suscriptores
Con el doctor en Biología Luis Aubriot

«En la cuenca del Santa Lucía, la prioridad tiene que ser el agua potable»

Rosario Touriño
Edición 2036
La empresa israelí Mekorot bajo la lupa por el manejo del agua en Argentina

Agua turbia

Fabián Kovacic
Edición 2024
Historias de defensoras urbanas en Montevideo y Ciudad de México

Los rostros del agua

Florencia Pagola Carolina Bas Lemos Madeleine Wattenbarger Eliana Gilet
Columnas de opinión
A 20 años de la reforma constitucional

Agua que vemos y que no vemos

Grupo de trabajo Ambiente y Derechos Humanos
Edición 2007 Suscriptores
La respuesta del gobierno sobre el costoso trasvase del río San José

Un provisorio permanente

Iván Fernández Chiribao