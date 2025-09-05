«El plan de inversiones de OSE es el más ambicioso de su historia»

—Si una atiende a la importancia que este gobierno, el anterior y la sociedad en general le dan al agua potable, al menos en el discurso, diría que OSE está llamada a ser la estrella de las empresas públicas. Sin embargo, ese papel no parece reflejarse en su presupuesto. ¿Es así?

—OSE fue la cenicienta de las empresas públicas durante mucho tiempo y eso derivó en un organismo que hoy tiene problemas financieros serios, una estructura no acorde a lo que se requiere y problemas en la cantidad de funcionarios. Creo que con la crisis hídrica de 2022-2023 nos dimos cuenta de que el agua es un recurso que hay que cuidar, que la empresa tiene que funcionar bien y para eso se requieren un montón de cambios. Eso hace que haya una sensibilidad importante sobre el tema, a tal punto que dentro de las ...