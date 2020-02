El que mucho abarca

A partir del texto del proyecto de ley presentado por el Partido Nacional es posible analizar, además de su contenido sustantivo, el papel que tiene en la estrategia del gobierno entrante y las implicancias del uso de la institución de la urgente consideración para un programa tan amplio.

El contenido de

la iniciativa, titulada “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, es

vastísimo, y por estar escrito en el lenguaje técnico de la legislación, no es

sencillo de entender para quienes no somos abogados o no estamos profundamente

interiorizados con cada una de las áreas que pretende abordar. Pero si algo

puede verse a simple vista es que deja pocas áreas de la vida nacional sin

tocar. Una parte importante del programa de gobierno de la coalición está

contenido en este proyecto de...