El regreso de Occidente - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
Marco Rubio, procónsul de Trump para Cuba y aspirante a su sucesión

El regreso de Occidente

Jorge A. Bañales desde Washington 
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

El hombre que Donald Trump propuso para presidir una «Cuba libre», el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, pule sus credenciales diplomáticas cuando empieza la puja por la sucesión del magnate.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Cena de Gobernadores en la Casa Blanca el 21 de febrero de 2026. EFE, EPA, Samuel Corum.

El 14 de febrero Rubio discurseó durante 30 minutos ante presidentes, jefes de Estado y ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de más de una docena de países europeos, y de ellos se ganó una ovación en la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Es posible que el aplauso haya reflejado el alivio de los europeos tras la paliza verbal que en la conferencia de un año antes les asestó el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, cuando, en una afirmación ruda de la geopolítica de Trump, restó importancia a la amenaza de Rusia y argumentó que los peligros reales para la seguridad de Europa eran la inmigración, la exclusión de los grupos de extrema derecha y las restricciones a la libertad de expresión. Rubio, quien repitió una versión aterciopelada de la misma visión de Vance, se extend...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2101 Especial: Imperialismo en crudo II Especiales
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2086
Sahara Occidental

Una ocupación que no termina

Queralt Castillo Cerezuela
Edición 2083
Gaza, Sahara, Estados Unidos, Colombia, Francia

Punto y seguido

Pablo Pozzolo Rafael Noboa Damián López López Rafael Cantera
Edición 2059 Suscriptores
Trump recargado

Capítulo África

Omer Freixa
Edición 2056
Trump insiste en quedarse con Groenlandia y sus yacimientos minerales

Los pilares de este mundo

Francisco Claramunt
Edición 2011 Suscriptores
Nueva Caledonia y los reconocibles acentos del colonialismo francés

Allá en el patio traserísimo

Daniel Gatti