Punto y seguido - Semanario Brecha
Edición 2083 Suscriptores
Gaza, Sahara, Estados Unidos, Colombia, Francia

Punto y seguido

Pablo Pozzolo Rafael Noboa Rafael Cantera Damián López López
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Ceremonia del té en el Sahara. Damián López López.

Un punto y seguido con foco en el anticolonialismo, para evocar a las figuras del palestino Marwan Barghouti y el estadounidense Zohran Mamdani y a las hijas de las nubes saharauis. Y un vistazo a una situación opuesta: la de los expresidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Nicolas Sarkozy, de Francia.

Marwan Barghouti
El «Mandela palestino» que Israel se niega a liberar
Hasta último momento, Hamás intentó obtener su inclusión entre los prisioneros palestinos a canjear por los 20 últimos rehenes, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu lo rechazó de plano.El 14 de setiembre, según palestinos liberados en el canje, Barghouti fue víctima de una paliza propinada por guardias israelíes, sobre todo patadas en la cabeza y en el pecho. Israel, como de costumbre, lo negó, aunque Barghouti en esa opo...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2083 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2059 Suscriptores
Trump recargado

Capítulo África

Omer Freixa
Edición 2056
Trump insiste en quedarse con Groenlandia y sus yacimientos minerales

Los pilares de este mundo

Francisco Claramunt
Edición 2011 Suscriptores
Nueva Caledonia y los reconocibles acentos del colonialismo francés

Allá en el patio traserísimo

Daniel Gatti
Edición 2002
Haití y la «ayuda» estadounidense

El que pone las condiciones

Cal Turner Sara Van Horn
Columnas de opinión
Sobre el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Lo que recordamos en el Día de la Memoria

Franco Bifo Berardi