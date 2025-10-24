Un punto y seguido con foco en el anticolonialismo, para evocar a las figuras del palestino Marwan Barghouti y el estadounidense Zohran Mamdani y a las hijas de las nubes saharauis. Y un vistazo a una situación opuesta: la de los expresidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Nicolas Sarkozy, de Francia.

Marwan Barghouti

El «Mandela palestino» que Israel se niega a liberar

Hasta último momento, Hamás intentó obtener su inclusión entre los prisioneros palestinos a canjear por los 20 últimos rehenes, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu lo rechazó de plano.El 14 de setiembre, según palestinos liberados en el canje, Barghouti fue víctima de una paliza propinada por guardias israelíes, sobre todo patadas en la cabeza y en el pecho. Israel, como de costumbre, lo negó, aunque Barghouti en esa opo...